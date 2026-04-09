Landy revient sur le scandale d'Inoxtag et des cartes Pokémon, répond aux polémiques sur le drapeau français, et annonce son album !

Landy avait beaucoup, beaucoup de choses à dire n interview : entre les rumeurs de vols de cartes Pokémon, les polémiques sur le drapeau français, et son nouvel album qui arrive, il n'a évité aucun sujet !

La rue c'est vraiment pas drôle. Il y a des jours où tout va bien, vous vous êtes éloignés des problèmes, mais ces problèmes s'invitent quand même à votre domicile sans raison, sous la forme d'une brigade de la BRB qui explose la porte de votre daronne à 6h du matin. C'est un peu ce qui est arrivé à Landy, qui s'est retrouvé soupçonné d'un vol de cartes Pokémon lors de l'affaire du cambriolage d'Inoxtag. Aujourd'hui, il revient sur cet épisode bien triste, et remet également les choses au clair sur la polémique du drapeau français qui date de quelques jours, et en profite même pour annoncer son album !

Il y a quasiment un an jour pour jour, Landy faisait la une pour une raison bien surprenante : il été entendu par les forces de l'ordre dans l'affaire du cambriolage d'Inoxtag, auquel il était soupçonné d'être lié, certains disaient même qu'il avait volé des cartes Pokémon. Une histoire rapidement classée sans suite, mais le rappeur a quand même voulu expliqué cette anecdote complètement loufoque lors de son interview avec Fares Salvatore.

Il raconte qu'il vivait chez sa mère en attente de finaliser son déménagement, que la BRB a tapé à sa porte dès le matin, alors qu'ils n'avaient rien sur lui, simplement une dénonciation anonyme à propos du cambriolage d'Inxotag. Le rappeur s'est montré coopératif et les flics se sont vite rendus compte qu'ils étaient venus pour rien, même s'il a quand même fallu qu'il se rende au commissariat pour éclaircir tout ça.

🚨 LANDY répond en musique aux accusations concernant le cambriolage de INOXTAG !



“J’ai touché le jackpot en 2015..

Qu’est-ce que tu veux que je fasse avec tes vielles cartes Pokémon”



pic.twitter.com/5HICXBHn81 — SHADES (@ShadesFrance) April 8, 2026

Landy ne s'est pas contenté de ça, il a évidemment fait référence à cette anecdote drôle dans un de ses morceaux, qu'il dévoile en exclu lors de son interview : "j'ai touché l'jackpot en 2015, qu’est-ce que tu veux que je fasse avec tes vielles cartes Pokémon ?". On ne reparlera donc plus de cette histoire, par contre, le rappeur a refait l'actualité dernièrement, pour avoir été victime d'insultes racistes à cause de la présence du drapeau français floqué "93" dans son clip avec Tiakola, "Ronnie Kray". Là encore, réponse parfaite du rappeur aux polémiques et aux racistes :

Les gens étaient archi-fiers d’avoir ce gros drapeau dans leur cité, ça faisait des photos de partout. Ce n’est pas de l’appropriation, c’est une manière de dire : la France, c’est vous, c’est nous, c’est eux, c’est tout le monde, c’est ça la richesse de la France.

De toutes façons, ça ne sert pas à grand chose d'essayer de raisonner des demeurés racistes qui font ce genre de réflexion, le mieux c'est de les laisser entre abrutis. Mais le rappeur a quand même eu raison d'essayer d'expliquer la démarche, les rares qui veulent faire l'effort de comprendre pourront donc le faire. Enfin, dernière information, et pas des moindres : Landy a également annoncé la sortie de son nouvel album, qui s'appellera "Sombre Mélodie", et qui sera disponible à partir du 24 avril. Dessus, vous retrouverez donc Tiakola, IDS de L2B, Genezio, Keblack et DJ Milane, un album qui s'annonce donc assez "mélo" au vu des featurings, mais qui devrait aussi avoir quelques morceaux bien kickés.