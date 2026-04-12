Sexyy Red lance son année entre nouvel album et actions pour sa ville

Entre musique, business et engagement, Sexyy Red démarre 2026 sur tous les fronts. La rappeuse de St. Louis prépare un nouvel album… tout en lançant un projet qui dépasse le rap.

Un nouvel album en approche

Sexyy Red a confirmé la sortie de son prochain projet “Richer Den Alla My Opps” prévue pour le 15 avril. Un retour très attendu après In Sexy We Trust, avec toujours la même énergie : du talk lourd, du flex, et une identité bien assumée.En attendant, elle reste présente avec des sorties comme “Hang wit a Bad Bitch” en feat avec Key Glock, qui continue de tourner.

SEXYY RED



RICHER DEN ALLA MY OPPS

(ALBUM)



APRIL 15TH 🚨 pic.twitter.com/BwJooxi4XT — Kurrco (@Kurrco) April 6, 2026

Pas de pause pour elle : feats, singles, apparitions… elle garde son nom actif partout.

Mais surtout… elle donne en retour

Grosse surprise : la Princess des Ratchets' a lancé sa fondation “Giving Is Sexyy” dans sa ville de St. Louis.

Objectif : aider les familles en difficulté, soutenir les enfants et proposer des ressources concrètes (logement, éducation, accompagnement). Elle l’a dit clairement : redonner à sa ville, c’est une priorité.

Entre son album, sa présence annoncée à Coachella et ses projets en dehors du rap, Sexyy Red est en train de passer un cap. Moins juste une rappeuse virale, plus une artiste installée avec une vraie vision.

Sexyy Red ne change pas sa formule : elle reste brute, fun et sans filtre. Mais en 2026, elle ajoute une autre dimension — et ça pourrait bien faire la différence sur la durée.