50 Cent : un documentaire sur sa vie débarque sur Hulu

Cette fois, 50 Cent ne fait pas de documentaire sur les autres : c'est sa propre vie qui va être racontée dans un docu en 3 parties, qui sera diffusé sur la chaîne Hulu.

On le sait bien depuis la sortie de "Sean Coms : The Reckoning", le documentaire diffusé sur Netflix, qui se penche sur l'affaire Diddy et la face sombre du boss de Bad Boy Records : 50 Cent et les documentaires, c'est une affaire qui marche. C'est même devenu un running gag sur Internet : à chaque fois que Fifty clashe quelqu'un, ça lance des rumeurs de documentaires, comme dernièrement avec T.I. Mais cette fois, c'est le boss de G-Unit lui-même qui va être l'objet d'un docu, diffusé par Hulu, et l'information a été officialisée.

Pour ceux qui ne connaissent pas Hulu, il s'agit d'une plateforme de streaming à l'image de Netflix, avec un peu moins de succès, mais tout aussi sérieuse, en lien avec Disney. La plateforme héberge pas mal de documentaires, il semblerait qu'ils soient un peu spécialisés, et ils viennent d'annoncer la conclusion d'un deal avec 50 Cent pour un docu en trois parties sur la vie du rappeur new-yorkais. L'œuvre sera visiblement produite par Fifty lui-même.

Mais ce n'est pas très grave, et ça donnera quand même une version de l'histoire un peu plus réaliste que ce qu'on avait pu voir dans "Get Rich or Die Tryin", son film culte sorti en 2005. Le deal avec Hulu aurait coûté 75 millions de dollars au total, mais c'est Mandon Lovett qui se chargera de la réalisation. Pas de date de sortie officielle ni de titre pour le moment, mais selon plusieurs sources, tout ça devrait sortir en 2026 !