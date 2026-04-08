Lil Tjay sorti de prison, il accuse Offset d'être une balance et un menteur

Après la fusillade qui s'est déroulée en Floride et qui a envoyé Offset à l'hôpital, Lil Tjay a tenu à mettre les choses au clair en sortant de prison, dans une interview bien violente.

C'est le fait divers qui fait la une de la presse rap aux USA depuis le début de la semaine : une fusillade a éclaté à l'entrée d'un hôtel, en Floride. Fusillade qui a fini par envoyer le rappeur Offset, ancien membre des Migos, à l'hôpital. De folles rumeurs ont entouré cette fusillade, certains ont même mentionné le rôle qui aurait été joué par un autre rappeur, Lil Tjay, dans cette altercation. Fraîchement sorti de prison, ce dernier a tenu à prendre la parole, rejetant toutes les accusations, et affirmant qu'Offset était une balance et un menteur.

La vidéo de Lil Tjay qui sort de prison est devenue virale. Alors que tout le monde ou presque mentionnait qu'il était impliqué dans la fusillade, le rappeur du Bronx était apparemment aux arrêts à cause d'une conduite irresponsable sur la route, aucun rapport avec Offset a priori. Et l'artiste a tenu à le faire savoir en sortant de détention, visiblement très énervé :

La dernière chose que j'ai vue, c'était Offset qui me regardait comme ça : 'Yo, ce negro m'a tiré dessus'. Ce mec est un rat. Je ne me suis pas battu avec lui. Est-ce que j'ai tiré sur Offset ? Vous êtes fous. Je lui aurais démonté la gueule. Offset n'aurait jamais joué à ça avec moi. Demandez lui.

Des propos qui semblent quand même ne pas dissiper tous les doutes des internautes et de ceux qui suivent l'affaire, qui maintiennent que Lil Tjay aurait été incarcéré parce qu'il a participé à une bagarre avec l'équipe d'Offset et non pas à cause d'excès de vitesse ou de conduite irresponsable. Cependant, les sources officielles ne mentionnent rien à propos d'une éventuelle responsabilité dans la fusillade, pour le moment. On risque de voir encore pas mal d'informations apparaître dans les prochains jours, et on vous tiendra évidemment au courant.

Il est pourtant vrai qu'à une époque pas si lointaine, Lil Tjay voulait sérieusement bastonner Offset pour une histoire d'argent.