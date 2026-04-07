Kanye West : interdit de stade à Tottenham, le 1er ministre anglais veut l'interdire de territoire ?

La venue prochaine de Kanye West au Royaume-Uni n'en finit plus de déclencher polémique sur polémique, et cette fois le rappeur se retrouve interdit de stade à Tottenham, et peut-être même bientôt interdit d'entrer sur le territoire britannique !

Certains pouvaient penser que Kanye West était tellement loin qu'il pourrait continuer à dire n'importe quoi et à insulter tout le monde sur les réseaux sans ne jamais subir aucune conséquence. Mais sa dernière "crise", qui a duré plusieurs années, ponctuées de dérapages antisémites, racistes, lui aura finalement coûté bien plus cher que prévu malgré ses excuses tardives. Programmé au Wireless Festival en Angleterre, en juillet 2026, il enchaîne les polémiques : des sponsors quittent le festival, et certains politiciens anglais veulent lui interdire l'entrée du territoire.

A Londres, il y a énormément de stades gigantesques, capables d'accueillir une grande foule pour un concert de Kanye West. Et ça tombe bien, car il avait justement prévu de passer par le Tottenham Hotspur Stadium, le stade de l'équipe de Tottenham, mais ça n'arrivera finalement jamais. Et pour cause : le club est historiquement très lié à la communauté juive, et la direction des Spurs aurait donc, d'après le Daily Mail, refusé catégoriquement l'accès du stade à Yeezus à cause de ses déclarations antisémites.

D'un autre côté, un troisième sponsor, de taille cette fois, a annoncé qu'il lâchait le Wireless Festival à cause de la présence de Kanye West. Après Pepsi et Diageo, c'est désormais PayPal qui quitte le navire, et le président du festival n'aura peut-être bientôt plus d'autre choix que de déprogrammer Ye. Jusqu'ici, Melvin Benn, un des principaux promoteurs du festival, a maintenu son soutien à l'artiste, en disant qu'il pardonnait tout aux personnes atteintes de maladies mentales, ce qui inclut donc Kanye.

Mais pas sûr que cette posture ne tienne encore longtemps : le gouvernement britannique semble lui aussi participer aux pressions pour faire annuler la venue de Kanye West sur le territoire. Keir Starmer, Premier Ministre britannique, a jugé la programmation de Kanye West "extrêmement préoccupante" et a appelé chacun à prendre ses responsabilités pour empêcher sa venue. Clairement, plus les jours passent, et plus ça sent mauvais pour Kanye.