Offset touché par une fusillade en Floride, Lil Tjay impliqué ?

Offset a été hospitalisé suite à des blessures par balle reçues lors d'une fusillade, dans laquelle LTjay pourrait être impliqué.

Depuis 2 ans et la séparation officielle avec Cardi B, Offset vit une période très compliquée, aussi bien humainement qu'artistiquement. Alors que le groupe Migos a implosé après le meurtre de Takeoff, sa carrière est au point mort, en quelques sortes, et la seule qui apportait un peu de lumière médiatique sur lui, son ex-femme Cardi, l'a quitté. Le gangsta rapper fan de bling-bling en est même réduit à lui demander une pension, et aujourd'hui, on apprend qu'il a été hospitalisé après des blessures par balles, reçues lors d'une fusillade dans laquelle Lil Tjay pourrait être impliqué.

C'est la grosse information qui a été dévoilée dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Offset a été ciblé par une fusillade dans la journée de lundi, alors qu'il se trouvait près du service de voituriers du Seminole Hard Rock Hotel & Casino, en Floride. Toutes les sources précisent que le rappeur est dans un état stable et que ses jours ne sont pas en danger, mais la fusillade a tout de même nécessité une prise en charge médicale rapide, et une autre victime a elle aussi été touchée.

Aucune circonstance autour de la fusillade n'a pour le moment été communiquée à la presse, on sait simplement que deux personnes auraient été placées en garde à vue après cette affaire et que l'enquête est en cours. Par contre, plusieurs médias mentionnent le fait que Lil Tjay pourrait être impliqué dans la fusillade. Le site "Hot New Hip Hop" affirme que le rappeur new-yorkais a été placé en détention après la fusillade, quand d'autres médias mentionnent le fait que c'est une dispute entre les deux artistes qui aurait déclenché la fusillade. Enfin, quelques médias mentionnent le fait que Lil Tjay serait lui aussi blessé, mais tout ça semble faux, si on en croit les déclarations de son avocat, Dawn Florio :

Nous sortons cette déclaration au regard des fausses rumeurs qui affirment que Lil Tjay a été impliqué dans une fusillade qui a eu lieu au Seminole Hard Rock, qui s'est achevée avec des blessures non létales pour Offset, ancien membre de Migos. Lil TJay n'a pas été touché, et il n'a pas non plus été inculpé pour avoir ouvert le feu. Tous ceux qui affirment le contraire mentent. Nous encourageons les gens à consulter des sources de confiance, avant de partager en masse et de répéter des rumeurs fausses.

Pas de Lil Tjay impliqué a priori, donc. D'autres informations devraient tomber dans les prochaines heures, on vous tient au courant !