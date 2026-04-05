Apparemment visé par une fusillade un peu plus tôt dans al semaine, The Game a réagi en tenant à faire savoir qu'il était toujours debout et solide sur ses appuis, en envoyant un message à ses opps.

Les rues sont peu sûres dans les différents "hood" qu'on peut trouver aux USA, et le fait d'être un rappeur ne vous protège absolument pas. Au contraire, ça a plutôt tendance à vous transformer en cible ces dernières années, et les histoires tragiques de Pop Smoke, XXXTentacion ou encore Offset sont là pour le prouver. Même Gucci Mane s'est fait braquer par ses petits, mais tous les rappeurs ne s'en sortent pas aussi mal : The Game a apparemment été visé par une fusillade plus tôt cette semaine, et il ne s'est visiblement pas laissé faire !

Les informations sont peu nombreuses à propos de cette fusillade, et nous viennent de HotNewHipHop ainsi que d'une page Instagram spécialisée dans les faits divers autour du rap. Il y a quelques jours, The Game s'est saisi de son compte Instagram pour écrire :

Pour le negro qui vient de tirer sur mon camion, j'espère que ton pote s'est vidé de son sang sur le chemin de l'hôpital, salope.

Un message qui laisse assez peu de place à l'interprétation : The Game semble avoir été visé par une fusillade, et de n'est apparemment pas laissé faire, puisqu'il mentionne un gars qui se serait vidé de son sang en allant à l'hosto. On ne sait pas s'il a riposté en tirant ou en plantant, mais une chose est sûre : il ne faut pas trop chercher des histoires avec The Game !