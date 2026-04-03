Pooh Shiesty arrêté par le FBI pour avoir volé et kidnappé Gucci Mane

Alors que Gucci Mane a lancé Pooh Shiesty dans le rap game, le rappeur a kidnappé son ancien mentor et tenté de lui dérober ses biens.

Parmi les artistes intéressants à suivre dans la nouvelle génération du rap US, on se doit de citer Pooh Shiesty. Un rappeur du sud, de Memphis plus exactement, une ville où la scène rap a toujours été très productive, mais aussi très mouvementée (RIP Young Dolph et tous les autres), qui kickait bien, et qui était accompagné par Gucci Mane, ce qui est toujours une bonne chose quand on vient du Sud des States. Gucci était son mentor dans le game, mais le "petit" a voulu prendre son envol : Pooh Shiesty vient d'être arrêté par le FBI pour l'avoir kidnappé, volé et séquestré.

Il ne faut pas trop rigoler avec les "gangsta rappers" américains : ce n'est pas le même cirque qu'ici en France, les ripostes sont violentes quand les bougs ne sont pas contents et Pooh Shiesty ne fait pas exception à la règle. D'après les informations dévoilées par TMZ et par le reste de la presse américaine, le rappeur a été arrêté mercredi, cette semaine, pour avoir kidnappé et extorqué Gucci Mane en janvier dernier. Il a été arrêté en compagnie de 7 autres personnes, à travers 3 villes : Memphis, Nashville et Dallas, et un des suspects dans cette affaire est toujours manquant.

Les faits reprochés sont assez hallucinants : Pooh Shiesty et son équipe ont réuni plusieurs professionnels de la musique, dont Gucci Mane, dans le but de discuter de son contrat. Une fois tous ces gens réunis, Shiesty et sa team les ont braqués avec des flingues et des AK47 en les forçant à lui signer la fin de son contrat. Les suspects en ont également profité pour leur voler leurs montres et leurs bijoux, ainsi que du cash, et le Departement Of Justice américain a également annoncé que plusieurs suspects avaient posté des vidéos dans lesquels ils exhibaient leur butin sur les réseaux sociaux.

Habitué des allers-retours en prison, Pooh Shiesty pourrait donc y retourner bien plus vite que prévu, lui qui était enfermé il y a à peine 6 mois. Encore un gâchis de plus dans la nouvelle génération du rap US, mais en même temps, on ne retient pas un artiste contre sa volonté...