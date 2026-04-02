Megan Thee Stallion hospitalisée en urgence, elle prend la parole

Megan Thee Stallion a été transportée en urgence à l'hôpital alors qu'elle devait jouer dans la comédie musicale "Moulin Rouge", mais elle a enfin donné de ses nouvelles.

Tout roulait pour le mieux dans la vie de Megan Thee Stallion depuis plusieurs mois désormais. Débarrassée de son histoire judiciaire avec Tory Lanez, la rappeuse a refait sa vie de son côté, elle qui est actuellement en couple avec le basketteur Klay Thompson. Elle se prépare visiblement à sortir un nouvel album, baptisé "Act III" par la presse, et elle tient également un rôle dans une comédie musicale à succès, "Moulin Rouge : The Musical" qui se ballade un peu partout aux USA. Mais elle a raté plusieurs représentations, elle qui a été hospitalisée en urgence cette semaine, et tente désormais de rassurer ses fans.

Plusieurs informations ont été révélées suite à son hospitalisation, des infos qui mentionnent notamment une déshydratation et une fatigue extrême, assez graves pour nécessiter l'intervention des médecins. Elle est apparemment ressortie de l'hôpital hier dans la soirée et en a profité pour poster un long message sur Instagram pour tenter de rassurer ses fans, tout en expliquant pourquoi elle n'avait pas pu assurer ses représentations pour "Moulin Rouge : The Musical".

La nuit dernière a été un vrai signal d'alarme pour moi. Ces derniers temps, j'en faisais beaucoup trop, j'étais complètement à fond et mon corps a fini par dire stop. Franchement, ça m'a fait peur. j'ai cru que j'allais m'évanouir sur scène. J'ai essayé d'aller au bout, mais je n'en pouvais plus.

Elle remercie également tous ses fans pour leur soutien et pour les nombreux messages reçus suite à l'annonce de son hospitalisation, en s'excusant de les avoir déçus, notamment ceux qui s'étaient rendus à la représentation de la comédie musicale pour la voir. Rien de grave, donc, et surtout, tout va mieux, on lui souhaite de vite se rétablir et de pouvoir bientôt nous dévoiler son futur album !