Lil Durk livre un message poignant sur la santé mentale: "Il faut sauver ces gamins"

Toujours en prison en attente de son procès, Lil Durk vient de livrer un long message dans lequel il parle de sa santé mentale, celle des générations futures, et du fait qu'il en a marre d'être un pion.

Le rap US est en attente du jugement d'un des rappeurs les plus influents de la scène actuelle, Lil Durk, emprisonné jusqu'à la tenue de son procès, depuis octobre 2024. Un procès dont on ne sait pas trop quand il va avoir lieu, car repoussé à de nombreuses reprises, jusqu'en août 2026 (pour le moment). Forcément, ses fans et ses amis rappeurs s'inquiètent, notamment pour sa santé mentale, car on sait l'effet dévastateur que peut avoir une détention trop longue sur le mental. Et justement, Durkio vient de délivrer un message très puissant sur le sujet, appelant à "sauver les enfants".

C'est via un long vocal de plus d'une minute que Lil Durk a donné de ses nouvelles, notamment à ceux qui s'inquiétaient pour sa santé mentale. Des nouvelles assez rassurantes de la part du rappeur de Chicago, qui explique comment il occupe son temps derrière les barreaux :

Je veux juste vous donner à tous une petite mise à jour concernant mon mental, mon état d'esprit. J'ai juste lu beaucoup de bouquins, et travaillé sur ma patience.

De la patience, il va en effet lui en falloir, lui qui devra encore attendre plusieurs mois avant d'avoir enfin droit à un procès. Il aurait notamment lu le livre "Pawn in the game", de William Guy Carr, mais aussi des écrits de Fred Hampton, Elaine Brown ou encore Huey P. Newton, des militants politiques américains. Et ces écrits lui ont visiblement ouvert les yeux :

Ça me pèse sur le cœur ces derniers temps, de vouloir sauver cette génération, frérot. Il faut sauver ces enfants. Je suis fatigué d'être un pion pour la culture. Divertir et rester ignorant. Nous devons être leurs héros. Ils doivent nous regarder de manière positive.

On ne sait pas à quoi il fait référence exactement, mais on dirait bien qu'il parle du fait de jouer au "gangsta rapper" afin de faire "turn up" tout le monde sur ses sons, et semble vouloir mettre fin à tout ça en devenant une sorte de modèle positif pour les générations futures. Une prise de parole qui se rapproche du mouvement "fuck the streets" lancé il y a peu de temps par 21 Savage. Petit à petit, on dirait que l'idée d'arrêter de survendre la rue commence à faire son chemin dans le rap game.