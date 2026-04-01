Booba félicite La Rvfleuze pour ses ventes, et allume Aya Nakamura : "pourquoi vous trichez autant?"

Toujours à l'affût de ce qui se passe dans le game, Booba a tenu à féliciter La Rvfleuze pour sa sincérité, et de l'autre côté, il allume Aya Nakamura en l'accusant d'être une tricheuse.

On a bien cru qu'on allait avoir droit à une semaine sans clash de la part de Booba ! Mais, alors même qu'il a sorti son émission "Carré d'AS" pendant laquelle il s'est bien lâché sur le rap français, il n'a visiblement pas tout dit, et il en garde encore sous le coude. Notamment concernant ce qu'il appelle la "triche" dans l'industrie, son principal cheval de bataille en ce moment, et c'est dans ce contexte qu'il a tenu à féliciter La Rvfleuze pour les ventes de "Numéro d'écrou", et à allumer Aya Nakamura pour ses Stades de France.

On va commencer par les compliments, car ils sont rares dans la bouche de Booba. Mais le Duc a quand même tenu à dire deux ou trois mots positifs concernant l'album de La Rvfleuze, "Numéro d'écrou", sorti vendredi dernier, et dont on a les chiffres "midweek". 5 334 ventes en 3 jours, dont 94% de streaming. Des chiffres qui valent au rappeur du 19ème arrondissement les compliments du Duc :

Voici le ratio de la réalité. Street et sans trucage. 6% de physique car PERSONNE n’écoute de CD depuis de longues années. Merci à lui d’être sincère et authentique et bravo pour le score!

Un compliment inattendu de la part de B2O, même si il faut avouer que l'album de La Rvfleuze est plutôt bon, mais on sent que c'est surtout un prétexte pour Kopp, de féliciter un rappeur qui fait des scores "normaux", en attaquant d'un autre côté ceux qui, selon lui, trichent pour gonfler leurs stats. Et parmi les tricheurs, Booba a décidé de viser Aya Nakamura en particulier, au sujet de ses Stades de France. Ses 3 concerts dans la plus grande enceinte française avaient pourtant été annoncés complets par une partie de la presse... sauf que des places viennent d'être remises en vente.

Forcément, Booba n'allait pas laisser passer l'occasion d'allumer la chanteuse, sur qui il effectue un pressing constant depuis des mois désormais :

240 000 billets vendus en combien de temps déjà ? AAAAAAH c'est le compleyyyy pas compleyyyy, c'est le number one sans hit. Pourquoi vous trichez autant et aussi mal ?

Voilà les termes qu'on peut lire dans plusieurs stories postées via son compte Instagram. Après avoir fait bouger les règles de comptage des ventes de disques par le SNEP, Booba semble vouloir s'attaquer à la manière dont certains artistes communiquent autour de leurs chiffres de ventes de places de concert. Les prochaines semaines promettent d'être intéressantes !