Bianca Censori réalise le clip événement “Father” de Kanye West et Travis Scott

Bianca Censori passe derrière la caméra et signe un clip aussi artistique que déroutant pour “Father”. Une réalisation en plan-séquence qui fait déjà beaucoup parler…

Nouvelle étape dans la carrière de Bianca Censori. L’artiste australienne signe la réalisation du clip “Father”, un titre de Kanye West en collaboration avec Travis Scott.

Dévoilé fin mars, le clip se distingue par un choix artistique fort : il est tourné en un seul plan-séquence, sans aucune coupure, plongeant le spectateur dans une expérience immersive et cinématographique.

Pensé comme un véritable court-métrage, le projet mélange esthétique minimaliste, symboles religieux et scènes surréalistes. L’action se déroule principalement dans un décor d’église revisité, où se succèdent des séquences étranges et parfois déroutantes, entre rituels, chaos et performances visuelles.

Ce clip marque un tournant pour Bianca Censori, qui confirme son évolution artistique. Déjà connue pour son travail dans le design et la performance, elle étend désormais son univers à la réalisation, avec une approche très conceptuelle mêlant architecture, art et narration visuelle.

Sorti en parallèle du nouvel album Bully, “Father” suscite déjà de nombreuses réactions en ligne, autant pour son ambition visuelle que pour son atmosphère énigmatique. Une chose est sûre : Bianca Censori s’impose peu à peu comme une figure créative à suivre, bien au-delà de son image médiatique contestée.