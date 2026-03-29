J. Cole explique pourquoi 50 Cent ne l'a pas signé, Fifty réagit : "comment je pouvais savoir...?"

J. Cole est revenu sur cette anecdote selon laquelle 50 Cent ne l'aurait pas signé sur G Unit à cause de ses jeans trop serrés et évidemment, Fifty a réagi !

A l'image du foot, où on a un tas d'histoires de grands joueurs qui à leurs débuts n'ont pas été signés dans des clubs pour des raisons plus ou moins loufoques (Eto'o au PSG, Griezmann à l'OL, Ronaldo à Cannes,...), dans le rap aussi, on a des histoires d'occasions manquées, de gros labels qui ont "raté" des talents qui sont devenus par la suite des immenses stars. L'une des plus connues d'entre elles, c'est J. Cole, qui aurait pu signer chez G-Unit. Sauf que 50 Cent n'a pas voulu le signer à cause de ses jeans trop serrés.

Cela peut paraître fou, mais il faut aussi redonner le contexte de toute cette histoire. L'anecdote se déroule avant même que J. Cole tente d'aller démarcher Jay-Z et Roc Nation, chez qui il finira par signer à la fin des années 2000. A cette époque, l'apparence et la street cred jouent un rôle bien plus important qu'aujourd'hui : il faut avoir l'attitude "street", bonhomme, ce n'est pas le délire "Fashion Week" comme aujourd'hui. Et lors de son récent passage dans le podcast de Cam'Ron, Cole explique qu'il a tenté de démarcher le G-Unit pour être signé, en passant par Sha Money XL, associé de Fifty dans le label.

Mais à l'époque, Cole sort de l'école, il a un look de jeune diplômé, il a à peine plus de 20 ans et ressemble à tout sauf aux "gangsta rappers" qui sont signés chez G-Unit (Tony Yayo, Lloyd Banks, Mobb Deep, MOP,...). Et au lieu d'écouter la maquette de J. Cole, 50 Cent s'arrête au look : "Je ne peux pas signer ce n*gro, ses jeans sont trop serrés". Une histoire que Cole raconte le sourire aux lèvres, en admettant, qu'effectivement, lui et G-Unit, ça n'aurait probablement pas bien matché.

Mais 50 Cent a lui aussi vu le podcast, et il a tenu à réagir aux propos de J. Cole et aux fans qui commençaient à le taquiner parce qu'il n'avait pas eu la vision. Il a pris ses réseaux sociaux, et a répondu avec humour, et respect :

Je suis fan de J. Cole les gars, mais le garçon portait un jean slim. WTF. Comment j'étais censé deviner que ça allait marcher ?

Sans rancune pour les deux artistes, qui se vouent évidemment un immense respect l'un à l'autre, mais il faut avouer que, comme motif pour ne pas signer quelqu'un, le "jean trop serré", c'est assez drôle. Et en même temps, on comprend 50 Cent !