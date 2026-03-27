50 Cent : il reverse 500 000$ à des associations de lutte contre les violences conjugales

50 Cent a décidé de reverser une partie des bénéfices de son documentaire sur Diddy à des associations de lutte contre les violences conjugales, un move de boss.

Quand on dit que 50 Cent est l'antagoniste ultime dans le rap game, on n'exagère pas. Le rappeur, ancien boss de G-Unit, a bâti sa carrière sur les clashs et la provocation (et un vrai talent au micro, à ne pas oublier). Et même maintenant qu'il a quasiment quitté la compétition, il continue de tenter d'éteindre des carrières, comme celle de T.I., par exemple, ou celle de Diddy, avec son documentaire à charge publié sur Netflix. Il vient d'ailleurs de reverser une partie des revenus générés par ce docu, à des associations d'aide aux victimes de violences conjugales.

On a donc un 50 Cent qui, après avoir passé des années à allumer Diddy en disant qu'il cachait des choses sombres, a enfoncé la tête du boss de Bad Boy Records sous l'eau, après qu'il ait été condamné à seulement 4 ans de prison pour trafic sexuel, avec ce documentaire publié sur Netflix et vu par des millions de personnes. Et en plus d'avoir mis à jour des agissements horribles de Diddy, il gagne encore un peu plus d'aura en reversant 500 000 dollars, apparemment issus des bénéfices du film, à 9 associations de lutte contre les violences conjugales situées en Louisiane principalement.

J’ai dit que je donnerais les bénéfices aux victimes de violence domestique et d’agressions sexuelles, et je tiens parole. Je n’avais pas précisé où je ferais les dons, et j’aime Shrevepor…

Un move de boss de la part de 50 Cent, qui, non content d'avoir mis à jour des actions horribles de la part de Diddy, qui a notamment tabassé Cassie devant des caméras de surveillance sans être condamné (un accord financier a été trouvé pour éviter le procès). On ne peut donc pas s'empêcher de voir un lien entre ce don de Fifty, et les sales actions de Diddy, un peu comme une dernière crotte de nez balancée par l'ex boss de G-Unit à son opps.

Chapeau à 50 Cent !