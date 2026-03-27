Gims : sa garde à vue a été prolongée

La garde à vue de Gims, entendu dans une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée, a été prolongée, et on en sait désormais un peu plus sur ce qui a motivé l'enquête.

C'est la grosse information judiciaire de la semaine : Gims a été placé en garde à vue mercredi, dès son arrivée à l'aéroport d'Orly, soupçonné d'être lié à une affaire de blanchiment d'argent en bande organisée. Une information qui est tombée de manière un peu "brute" sans beaucoup plus de précisions, ce qui a évidemment beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux et dans les médias, sans trop d'éléments. Alors que cette garde à vue vient d'être prolongée, on en sait un peu plus sur les éléments qui ont motivé cette enquête.

La garde à vue de Gims vient donc d'être prolongée pendant la journée d'hier et à l'heure actuelle, ni le rappeur ni son avocat n'ont communiqué concernant cette affaire. Mis bout à bout, tous ces faits montrent que l'enquête a l'air plutôt sérieuse, même si on rappelle que l'ancien leader de la Sexion d'Assaut est toujours présumé innocent, jusqu'à la tenu d'un éventuel procès, si les choses vont jusque là. Le parquet national anticriminalité organisée a donc décidé de prolonger la garde à vue, dans cette affaire qui est liée à un projet immobilier de luxe, au Maroc.

D'après le média Africa Intelligence, c'est à un véritable réseau de blanchiment que les autorités tentent de s'attaquer, un réseau qui engloberait de nombreuses sociétés créées dans différents pays, dans l'unique but d'esquiver la TVA et d'autres taxes en vigueur en France, mais aussi d'émettre des fausses factures, et de blanchir des fonds d'origine illégale. D'ailleurs, Gims n'est pas le seul mis en cause dans cette histoire, puisque 5 anciens trafiquants de drogue en Île-de-France auraient été mis en cause dans le dossier.

Les autorités s'intéresseraient notamment à un projet d'immobilier de luxe mis en avant par Gims à Marrakech, dont vous avez peut-être entendu parler à l'époque, le Sunset Village Private Residences. En tout cas, même si le chanteur ressortait libre et blanchi de toutes ces accusations, il s'agit d'un vrai coup dur pour l'image du plus gros vendeur de musique en France sur l'année 2025.