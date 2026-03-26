Le concert en hommage à Werenoi avait lieu hier soir à l'Accor Arena, et la crème du rap français était présente pour un dernier adieu. Cependant, l'évènement a été émaillé par des polémiques avec la maman du rappeur.

Après des mois de bagarres, de rumeurs, de fake news autour de l'héritage de Werenoi, le concert en hommage au rappeur a bien fini par avoir lieu hier soir, 25 mars, à l'Accor Arena de Paris. Un évènement qui a eu lieu malgré l'absence de Babs, producteur controversé de l'artiste, qui serait actuellement en cavale. De nombreuses stars du rap français comme Hamza, Youssoupha, Fianso, Mac Tyer ou encore Lino, s'étaient rendues sur place, mais l'évènement a quand même créé quelques polémiques, notamment avec la mère de l'artiste.

L'évènement a donc démarré hier dans la soirée, vers 20h30, dans une salle quasiment pleine puisque plus de 15 000 personnes étaient venues dans le public afin de rendre hommage à Werenoi, tous ensemble. Une soirée forte en émotions, puisque le fils de l'artiste, Omar, était lui aussi présent sur scène, on a d'ailleurs eu droit à un beau moment lors de la prestation de Youssoupha qui a rappé "Mon Roi", un morceau d'amour filial qui s'adressait justement à son propre fils. On a eu droit à un discours assez poignant de la part d'Hamza, et à des belles performances de la part de La Mano 1.9, de Fianso, de Vacra, de Dinos, de Keblack, de Dosseh, de Mac Tyer, de Lino, De Nahir, de Niro, et de Timar.

L'ancienne et la nouvelle génération du rap français étaient donc réunies sur scène pour rendre hommage à Werenoi, preuve de l'impact qu'il a laissé dans le game, lui qui était un véritable enfant du 93 avec une success story de fou. Ça, c'était du côté des points positifs. Mais vous vous en doutez, au vu des nombreuses polémiques qui ont précédé le concert, il y a aussi des choses qui ont fait beaucoup parler, en mal. Notamment des choses en lien avec la famille du rappeur, en particulier sa mère, qui a affirmé avant le concert qu'elle n'avait toujours pas eu de places pour assister au concert en hommage à son fils.

Elle a également posté une vidéo dans laquelle on la voit s'embrouiller avec des vigiles, qui ne voulaient visiblement pas la laisser entrer. Certains ont aussi critiqué la présence d'un stand de merch avec des t-shirts, cendriers, briquets, survets dans la salle. Enfin, beaucoup d'internautes ont fait circuler des rumeurs à propos de la présence de Babs sur scène, aux côtés d'Omar, le fils de Werenoi, alors même que le rapport du producteur avec la famille du rappeur ont l'air assez conflictuels. De plus, le producteur serait actuellement en cavale, après avoir été condamné suite à une agression sur une femme assez proche du rappeur.

Bref, une soirée qui risque de faire parler pendant encore un bout de temps !