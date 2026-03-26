Kaaris annonce son grand retour : "je crois qu'il est temps de sauver le rap"

Kaaris semble annoncer son grand retour avec un message énigmatique posté sur ses réseaux sociaux : le Dozo veut sauver le rap game !

Alors que les affaires reprennent dans le rap français en mars 2026, après une période de jeûne forcément moins productive, on devrait avoir beaucoup de sorties intéressantes dans le rap français ces prochaines semaines ou ces prochains mois. A commencer par "Blanco Nemesis", qui est encore plus attendu depuis que Booba a décidé d'allumer le rap français actuel dans sa nouvelle émission, "Carré d'As". Mais cette semaine, c'est un autre ancien qui revient faire parler de lui : Kaaris semble lui aussi annoncer son retour !

Le Dozo n'a pas eu beaucoup d'actualité dernièrement, même s'il a quand même rappelé à tout le monde quel monstre il était avec ses collabs, notamment sur son featuring avec La Fouine, "Vision", qui a mis tout le monde d'accord, une vraie leçon de kickage bien hardcore. Mais Kaaris a posté un message qui a beaucoup fait réagir, via son compte Snapchat : "Je crois qu'il est temps de sauver le rap". Un message qui est trop egotrip, trop mystérieux, pour nous annoncer autre chose que son retour avec un gros album.

Car on ne "sauve" pas le rap avec un single, Kaaris le sait aussi bien que nous, et on est donc persuadés que le Dozo est en train de préparer un projet conséquent, qui, on l'espère, mettra tout le monde d'accord à l'image de son couplet dans "Vision". On devrait donc avoir une belle bagarre dans le rap français, entre quelques grands noms du game, en 2026 : après Ninho et PLK qui ont lâché leurs cartouches, il reste Kaaris, Booba, et probablement quelques autres encore. Cette année commence bien !