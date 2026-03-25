Les Flammes 2026 seront diffusées en direct sur France 4

Changement d'écurie pour la cérémonie des Flammes 2026, qui étaient auparavant diffusées sur W9 et qui seront maintenant retransmises en direct par France Télévisions.

L'échéance tant attendue approche à grands pas : l'édition 2026 de la cérémonie Les Flammes aura lieu le 23 avril 2026 dans la belle salle de La Seine Musicale. Une cérémonie qui, encore cette année, risque de faire beaucoup parler, notamment parce que Booba vient de sortir une émission d'une heure pendant laquelle il allume les organisateurs. Alors que Theodora est arrivée en tête des pré-nominations, et que les votes du public se sont terminés il y a quelques jours, on apprend aujourd'hui que la cérémonie change de chaîne : elle sera diffusée sur France 4 !

Jusqu'ici, la cérémonie des Flammes était plutôt diffusée sur W9, ainsi que sur quelques chaînes Youtube et Twitch. On ne sait pas trop ce qui a motivé ce changement, mais il est en tout cas officiel : c'est France 4 qui diffusera la cérémonie de 2026, dès 21h à moins que des problèmes techniques empêchent le bon déroulement de la cérémonie, comme ça a pu être le cas lors de certaines éditions précédentes. Un changement qui paraît logique, puisque toutes les autres grosses cérémonies musicales comme les Victoires de la Musique, de la Musique Classique, ou encore du Jazz sont diffusées par France Télévisions.

On espère que ça ne sera pas une occasion pour le service public de "censurer" le discours des différents intervenants, ce qui avait notamment été le cas l'année dernière sur W9 lors du discours de Merwane Benlazar. D'un autre côté, on espère aussi que les rappeurs et les intervenants se tiendront tranquilles, et ne se laisseront pas aller à dire n'importe quoi lorsqu'ils reçoivent un prix (le "baisez des putes" de Dinos en 2023 restera à jamais dans la légende).

En tout cas, on se donne rendez-vous le 23 avril pour cet évènement qui risque d'être très intéressant !