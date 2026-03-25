Concert-hommage à Werenoi : un lien Twitch prévu pour ceux qui ne peuvent pas y assister

Alors que le concert en hommage à Werenoi a lieu ce soir, 25 mars, à l'Accor Arena de Paris, on vous dit tout ce qu'on sait au sujet de l'évènement.

On finissait par croire que cette histoire n'aurait jamais de fin : depuis la mort de Werenoi, tout le monde semble se disputer sa "legacy" et la légitimité pour continuer (ou non) d'exploiter le catalogue du rappeur, fauché en pleine ascension alors qu'il était devenu une des têtes d'affiche du rap français. Alors que le concert-hommage au rappeur est annoncé depuis des mois, on pensait presque qu'il finirait par ne pas avoir lieu. Mais ça va vraiment se passer, ce soir, le 25 mars à l'Accor Arena, et plusieurs informations de dernière minute viennent de tomber.

Une information à propos d'un lien Twitch, sur lequel le concert sera diffusé en live, et qui semble assez solide puisque l'info a été lâchée par Babs lui-même. Le producteur de Werenoi est visiblement "en cavale" d'après les dires du Parisien, lui qui a été condamné à deux ans de prison dont un ferme pour avoir passé à tabac une amie du rappeur. Il ne pourra donc pas assister au concert hommage pour lequel il a bataillé pendant toute l'année dernière, et a posté une vidéo pour annoncer qu'un lien Twitch serait disponible pour tous ceux qui, comme lui, ne pourront pas assister à l'évènement.

On a aussi appris que l'influenceur Nasdas et sa team seraient présents sur place, même si on a aucune idée du rôle qu'ils vont jouer dans tout ça, le rôle le moins important possible on l'espère. Concernant les invités venant du rap français, on n'a aucune information officielle sur les noms, même si pas mal de rumeurs circulent sur la présence de SCH, Damso, SDM, et même Maes. Par contre, les premières images du documentaire sur Werenoi produit par Netflix, seront apparemment diffusées pendant le concert. Un évènement bien mystérieux donc, mais on va suivre ça de près !