Jay-Z trouve que le clash entre Kendrick Lamar et Drake a été trop loin

Lors d'une interview fleuve, Jay-Z s'est confié sur tous les sujets qui lui tiennent à cœur, notamment celui du clash entre Drake et Kendrick Lamar. Il s'est même expliqué sur le choix de Kendrick au Super Bowl 2025.

Jay-Z est en train de faire un sacré come-back sur le devant de la scène, lui qui est resté plutôt en retrait du game ces dernières années. Celui qui s'apprête à célébrer les 25 ans et les 30 ans de deux de ses albums classiques, avec une série de concerts au Yankee Stadium, vient d'accorder une énorme interview fleuve au média GQ, dans laquelle tous les sujets ont été abordés. Les accusations de viol à son encontre, mais aussi le clash entre Kendrick Lamar et Drake, dont Jigga estime d'ailleurs qu'il a été trop loin.

Ce n'est pas anodin qu'une légende du rap US, qui a connu les années 90 et ses clashs violents, parfois même meurtriers, décide de prendre la parole pour dire que ça a été trop loin. On ne sait pas s'il a fait ça parce qu'il est un peu "jaloux" que ce clash ait éclipsé sa rivalité avec Nas, la plus grosse du rap US, ou s'il s'agit simplement d'un constat d'un daron du rap, un peu inquiet pour son enfant. En tout cas, ses propos sont sans équivoque :

A cette époque, de nos jours, il y a tellement de choses négatives qui sont venues avec ça, que tu espères presque que ça ne soit jamais arrivé... C'est comme si c'était la fin d'un truc. Maintenant, les gens qui aiment Kendrick détestent Drake, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise. On a tellement grandi que, je vais le dire, je ne sais pas si le battle a encore besoin de faire encore partie de la culture.

Il explique ce point de vue par le fait que, à l'heure des réseaux sociaux, tous ces clashs prennent une ampleur qui dépasse largement la musique, et qui éclipse même le rap : les gens ne parlent quasiment plus de musique pendant les clashs, ils parlent d'autres choses, relaient des rumeurs, se mettent à impliquer les enfants, les familles,... A la rédaction, on ne pense pas qu'il ait raison, et on préfère que les clashs restent une partie de la culture, tant qu'ils se passent en musique, avec de bons gros diss tracks qui éteignent la concurrence. Mais ce point de vue de Jay-Z est intéressant, car il, n'est pas commun. Le rappeur et boss de Roc Nation est aussi revenu sur son choix de programmer Kendrick au Super Bowl, plutôt que Drake, en plein milieu du clash :

J'ai choisi le mec qui était en train de faire une année monstrueuse. Je pense que c'était le bon choix. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que deux mecs se clashent ? Quel est le rapport avec moi ? Qu'ils règlent ça entre eux. Les gens veulent impliquer tout le monde dans cette histoire, comme si tout le monde faisait partie d'une conspiration pour détruire Drake, j'imagine. Mais c'est quoi ce bordel ? Je suis Jay-Z, putain ! Sans lui manquer de respect, je suis Hov. Ca n'a aucun sens. Ca ne pourrait pas être juste 2 gars qui ne s'aiment pas ? Je pense que le truc couvait depuis un moment, comme avec Nas et moi à l'époque.

Un Jay-Z qui se positionne donc au-dessus de la mêlée, comme s'il n'était pas concerné par toutes ces histoires entre les deux "jeunes" que sont Kendrick Lamar et Drake. On peut le croire, ou alors on peut aussi choisir de croire que le fait de programmer Kendrick Lamar en plein Super Bowl en sachant qu'une bonne partie de la performance allait tourner autour de ce clash, était en soi une prise de position. Mais une chose est vraie, Hov reste avant tout un businessman, et cette année là, programmer Kendrick Lamar au Super Bowl était avant tout une décision marketing/économique, plutôt qu'une prise de position dans le clash.

En tout cas, c'est toujours intéressant d'entendre les boss du game prendre la parole !