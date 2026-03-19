SDM et Guy2Bezbar lancent leur équipe pour la Kings League

Alors que La Kings League France reprend dans quelques jours, on connait désormais l'identité de la dernière équipe, qui sera dirigée par SDM et Guy2Bezbar : l'Athletic Dragon Blanc.

Alors que le football est un sport qui, en Europe, semble connaître une petite stagnation au niveau de sa popularité, il continue d'exploser les scores au niveau mondial, avec l'essor (relatif, mais présent) des championnats dans les pays du Golfe, ou encore du championnat américain. Un essor mondial du football qui s'est également accompagné de l'apparition d'un nouveau divertissement centré sur le foot : la Kings League, lancée par Gérard Piqué il y a quelques années. La saison 2 de la Kings League France va bientôt se lancer, et on vient d'apprendre que SDM et Guy2Bezbar y auront leur équipe !

Le SPLIT 2 de la saison 2 de la Kings League France débutera ce weekend, le dimanche 22 mars avec les premières rencontres qui auront lieu de 15h à 18h. On imagine que vous pourrez suivre tout ça sur Twitch, probablement via la chaîne officielle lancée par le Crédit Agricole qui est partenaire de l'évènement. Ce qu'on sait également, c'est que SDM et Guy2Bezbar auront donc leur équipe pendant cette saison : l'Athletic Dragon Blanc, annoncée avec une vidéo dans laquelle on retrouve la légende Robert Pirès.

Une vidéo qui semble avoir beaucoup emprunté à la DA des publicités Nike Joga Bonito des années 2000, pour notre plus grand bonheur (probablement les meilleures publicités jamais faites autour du football). On peut dire que ça fait plaisir de voir 2 rappeurs très connus s'investir dans ce genre de projet, même si ici, on va continuer à préférer le foot à 11 !