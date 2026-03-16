Ninho dévoile un documentaire sur "MILS IV" via Instagram

Après le succès de la saga "MILS", Ninho a tenu à remercier ses fans en dévoilant un mini-documentaire sur son compte Instagram.

Il est clairement le rappeur français qui a pris la plus grande envergure au cous de ces dix dernières années : on parle évidemment de Ninho. Capable d'aller rivaliser avec Jul sur les certifications, de faire peur à beaucoup de rappeurs en featuring, et également de remplir le Stade de France, NI a clairement marqué l'histoire du rap français de son empreinte, et ce n'est d'ailleurs pas fini ! Au début de l'année 2026, il secouait le game en dévoilant "MILS IV", dernier volet d'une saga de mixtapes légendaires, et désormais, il vient de nous dévoiler un documentaire !

Un documentaire dévoilé en "exclusivité" sur son compte Instagram. Si on met le terme entre guillemets, c'est parce que dans la légende du post, on peut lire : "Pour ceux qui étaient pas là à l’expo on vous a pas oublié", ce qui veut dire qu'il y a probablement, dans ce docu, des images qui ont été diffusées lors de l'exposition organisée par NI à Paris en début d'année. Plusieurs petits vidéos, dans lesquelles on apprend notamment que "Maintenant Ils Le Savent" a été inspiré par al célèbre phrase de Biggie, "If You don't know, now you know".

Ninho nous explique également l'intérêt du format "mixtape", du point de vue du rappeur : ça lui permettait notamment de "couper", entre deux albums, en se faisant plaisir avec un format plus "brutal", sans obligation d'y inclure des hits ou des morceaux destinés à la radio. "On prend une instru, on rappe", voilà l'état d'esprit dans lequel NI attaquait ses mixtapes, et on peut dire que ça lui a plutôt réussi. En bref, un documentaire assez court mais très intéressant, qu'on vous conseille si vous êtes fans du rappeur, ou bien tout simplement si vous êtes curieux !