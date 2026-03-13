Jul annonce lancer sa chaîne twitch !

Il est clairement sur le trône du rap français ! Quand on parle de rap sur la dernière décennie, impossible de ne pas évoquer Jul. Le rappeur marseillais s’est imposé comme l’une des plus grandes têtes d’affiche du rap et, surtout, comme un artiste totalement infatigable.

Depuis ses débuts, le rappeur marseillais enchaîne les projets, les tubes et les records. Dernière preuve en date : l’artiste vient de décrocher le 5e disque de diamant de sa carrière avec l’album La Zone en Personne. Un exploit colossal dans le rap français, puisque seul Ninho peut se vanter d’avoir atteint un tel niveau de réussite.

Autant dire que Jul n’a plus grand-chose à prouver dans le rap game. Tout ce qui arrive désormais ressemble presque à du bonus pour le J. Mais fidèle à lui-même, l’artiste ne compte pas ralentir pour autant. Au contraire, il semble prêt à explorer de nouveaux horizons.

Et c’est justement ce qu’il vient d’annoncer sur sa story Instagram. Le rappeur marseillais a surpris ses fans en révélant le lancement de sa chaîne Twitch, baptisée teamjulavie. Une nouvelle aventure pour celui qui souhaite désormais se tester dans le rôle de créateur de contenu.

Alors, à quoi peut-on s’attendre sur cette chaîne Twitch ? Les possibilités sont nombreuses. Grand amateur de jeux vidéo, Jul pourrait par exemple lancer des sessions sur EA Sports FC 26, un jeu dont il est particulièrement fan. Les streams gaming pourraient rapidement devenir un rendez-vous régulier pour sa communauté.

Mais le J pourrait aussi aller encore plus loin. On peut très bien imaginer des lives interactifs avec ses fans, pourquoi pas autour de la création d’un morceau en direct ou même d’un projet entier. Une idée qui rappelle ce qu’avait déjà expérimenté PLK avec sa communauté.

Entre gaming, discussions avec les fans et peut-être même de la création musicale en live, les options sont nombreuses pour le rappeur marseillais. Une chose est sûre : Jul continue d’innover et de surprendre son public.

Et si sa chaîne Twitch teamjulavie devient un succès, il pourrait bien une nouvelle fois prouver qu’il est l’un des artistes les plus imprévisibles – et les plus influents – du rap français. Le J n’a clairement pas fini de nous surprendre.