« Les Blancs ont volé le rap » : la déclaration choc de Roi Heenok sur Vald et Orelsan

Figure aussi mythique que controversée du rap francophone, Roi Heenok fait une nouvelle fois parler de lui. Connu pour ses prises de position tranchées et ses punchlines virales, le rappeur canadien a récemment livré une déclaration qui n’a pas manqué de faire réagir les fans de rap.

Lors d’une prise de parole, Roi Heenok a évoqué l’évolution du rap et la place qu’occupent aujourd’hui certains artistes dans l’industrie. Selon lui, ce genre musical, né dans des contextes sociaux difficiles, aurait progressivement été récupéré par d’autres profils.

« Le rap, c’est la pauvreté à la base. Et lorsque tu vois des trucs comme Mac Tyer, ça faisait peur au peuple blanc d’écouter le rap. Ils ne nous respectaient pas, ils nous ont presque mis en cage », explique-t-il.

Dans la suite de son propos, le rappeur va encore plus loin et affirme que le rap aurait été récupéré par des artistes blancs, citant notamment Vald et Orelsan.

« Maintenant, on s’est rendu compte que Vald, qui est influencé par moi qu’il veuille le dire ou pas, maintenant ils ont volé le rap. (…) Aujourd’hui, ils nous volent le rap. »

Un débat ancien dans le rap

Avec cette sortie, Roi Heenok relance un débat qui traverse la culture hip-hop depuis des décennies : celui de l’appropriation culturelle et de l’évolution d’un genre né dans des communautés marginalisées.

Pour le rappeur, le rap serait avant tout « un art noir », né dans la pauvreté et dans un contexte de discrimination. Il estime également que certaines pratiques autrefois criminalisées sont aujourd’hui tolérées lorsqu’elles sont associées à d’autres profils d’artistes.

« Lorsqu’ils nous jugent et qu’ils nous mettent en prison pour notre culture, et maintenant ils légalisent la weed, ils laissent un gars comme Orelsan vivre de ce qu’on a créé », affirme-t-il.

Des propos qui risquent de faire réagir

Habitué aux déclarations fracassantes, Roi Heenok n’en est pas à sa première polémique. Mais en visant indirectement des artistes majeurs du rap français comme Vald et Orelsan, le rappeur relance un débat sensible autour de l’histoire et de l’évolution du rap.

Reste désormais à voir si ces propos provoqueront des réactions du côté des principaux intéressés… ou s’ils viendront simplement alimenter une nouvelle polémique dans le paysage du rap francophone.