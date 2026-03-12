Fresh LaDouille et ZZ découvrent le padel, et c'est hilarant

Quand deux gars du 94 comme Fresh laDouille et ZZ découvrent le padel, forcément, ça donne un grand moment de divertissement !

Le 94 continue d'abreuver le rap français de gros talents, on a pu le voir ces dernières années. Avec L2B, par exemple, mais aussi avec Fresh LaDouille, qui est devenu un des rappeurs préférés du public dans sa génération. Grâce à sa musique, notamment, lui qui a fait fort l'année dernière avec "Les Mains Sales" ou encore récemment sur "Les clés en main" avec Saïf, mais aussi grâce à son humour et sa sympathie, lui qui poste régulièrement des vidéos très drôles de son quotidien. Cette semaine on le retrouve au padel, en compagnie de ZZ, et forcément, c'est du rire assuré.

Les deux potes du 94 ont visiblement décidé de s'essayer à un nouveau sport. On espère en tout cas qu'il s'agissait de leurs débuts dans le padle, car disons le tout de suite, le niveau affiché est plutôt faible. Les vannes, par contre, son toujours excellentes, comme on peut s'y attendre de la part de Fresh laDouille et ZZ. Balles envoyées "sur la lune", entrées et célébrations exagérées à mort pour taquiner l'adversaire, le tout avec un teh à la main, la bonne humeur est palpable et fait plaisir à voir.

FRESH LADOUILLE & ZZ qui découvrent le Padel 🤣pic.twitter.com/U6LzqCGRlr — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 11, 2026

On peut aussi observer, dans la vidéo postée par Midi/Minuit, que les deux potes ont quelques problèmes pour compter les points. En tout cas, ils nous régalent à nous faire rire comme ça, on leur souhaite le meilleur pour la suite ! Et si vous voulez voir ce que ça donne au micro, on vous conseille d'aller écouter "Les clés en main" pour Fresh laDouille, et "Boussole", pour ZZ, en feat avec La Fouine pour "Capitale du Crime Radio vol. 3" !