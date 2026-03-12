Damso bientôt en feat avec son fils : "comment je vais l'éteindre!"

Alors que Damso a reçu une demande de feat pour le moins surprenante de la part de son fils, le rappeur belge a décidé qu'il n'allait pas lui faire de cadeau sur le morceau !

Il avait annoncé que "Beyah" serait le dernier album de sa carrière avant la retraite, mais Damso est devenu l'un des rappeurs les plus difficiles à suivre depuis plusieurs années maintenant. Il avait d'ailleurs finalement annoncé qu'il sortirait un projet en 2026 lors d'une cérémonie il y a quelques mois, on devrait donc pouvoir bientôt écouter de la nouveauté de l'a part de l'artiste belge. Mais pas forcément celle qu'on croyait : le rappeur nous a appris qu'il avait reçu une demande de featuring de la part de son fils, et visiblement, il est chaud pour l'éteindre !

C'est via une story postée sur son compte Instagram que Damso nous apprend la nouvelle, de manière à la fois mignonne et assez drôle. On y trouve un screenshot d'un message envoyé par le jeune Lior, qui demande :

Bonjour papa, comment vas-tu ? Est-ce que je pourrais faire une chanson avec toi ?

On croyait qu'il s'agissait d'une petite mise en scène pour nous teaser quelque chose, mais les quelques fautes de frappe/d'orthographe semblent indiquer que le message est authentique. Mais ce n'est pas tout. Damso a répondu publiquement à cette demande de feat, en acceptant le challenge. Par contre, attention : il ne fera pas de cadeau au gamin !

Ah la vie est... imprévisible. Ca faisait longtemps que je ne m'étais pas senti ému. Par contre comment je vais l'éteindre ! Il n'est même pas prêt pour ce couplet... Il croit quoi lui ? Il a failli m'avoir par les sentiments. Bref, bonne journée à vous. Il m'a chauffé le p'tit. Je vais aller écrire.

On ne croit pas une seconde au fait que Damso ressorte un couplet énervé en mode "Batterie Faible" pour éteindre son propre fils alors qu'il a arrêté de le faire sur ses albums à lui. Mais par contre, on trouve tout ça à la fois très drôle et très mignon, et si ça peut inciter Dems à repartir en studio plus tôt que prévu, alors on prend !