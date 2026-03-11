Booba : les dessous du clip "Gotham" dévoilés, l'histoire est hilarante

Parmi les clips cultes de Booba sortis récemment, celui de "Gotham", en version animée, avec ses opps eux aussi représentés en version animée, avait marqué les esprits. Mais l'anecdote derrière la conception est lunaire !

On a tendance à l'oublier un peu ces dernières années, parce que les attaques du rappeur ont légèrement baissé en qualité (et c'est normal, il a encore plus de opps, donc plus de quantité et moins de qualité), mais Booba est à la base quelqu'un de très drôle. Que ce soit volontaire ou non (et c'est souvent volontaire), il a toujours réussi à faire rire, et c'est pour cette raison qu'il a remporté autant de "clashs" sur les réseaux. Un vrai boss du divertissement, et si vous ne nous croyez pas, on vous suggère de vous replonger dans l'anecdote derrière la création du clip de "Gotham", en version animée.

Un morceau qui sort en 2018, alors que les clashs sont plus intenses que jamais, avec Kaaris, La Fouine et Rohff en cibles principales. Et alors que personne ne s'y attendait, Kopp nous sort un single de nulle part (présent sur aucun projet), sur une énorme prod de Twinsmatic, et appuyé par... un clip en version "dessin animé/comics". C'est le réalisateur/graphiste Malec qui se charge du bail, et lorsqu'il décide de dévoiler l'anecdote de la création du clip, les réactions de Booba sont hilarantes.

Il faut savoir que sortir un film animé, ça demande énormément d'étapes de validation : les assets visuels, le storyboard, les couleurs, les poses clés, les animations,... Des étapes pendant lesquelles il est important d'avoir des retours de la part du "client". Mais, alors que Malec envoyait des longs messages à Booba pour lui expliquer où est-ce qu'ils en étaient, en lui demandant son avis, Kopp répondait uniquement par des messages très courts : "Nwar", émoji gorille, drapeau de pirate, "sanglant". Problème : le réalisateur ne comprend rien à ce que Booba veut lui dire par là.

Forcément, ça prête à sourire, et on imagine bien l'état d'esprit de Booba à l'époque : pas le temps pour les blablas, si j'ai recours à tes services c'est que je te fais confiance, donc je valide rapidement. Mais on comprend aussi le point de vue du réalisateur, qui a l'habitude de passer par dix mille étapes de validations avant de rendre un travail qui convient à tout le monde. En tout cas, ça a visiblement aussi fait rire Kopp, puisqu'il vient de repartager la vidéo (qui date un peu) sur son compte Instagram ! Et c'est l'occasion de se remater cette petite dinguerie qu'est le clip de "Gotham".