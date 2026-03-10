Lil Pump avoue s'être mis en retrait de la musique parce qu'il a vu des gens qui font de la "sorcellerie"

On croyait qu'il avait arrêté le rap parce qu'il était nul, mais en fait, Lil Pump a tout lâché parce qu'il a eu peur des gens qui font de al sorcellerie dans l'industrie musicale.

Avec la vague rap qui a déferlé sur le monde pendant les années 2010, on a vu fleurir tout un tas de rappeurs qui ont fait des scores de fou sur une très courte période avant de quasiment retomber dans l'anonymat, pour diverses raisons. Notamment le manque d'originalité, de talent et de vision artistique sur la durée, pour la plupart. Parmi eux, on trouve Desiigner, mais aussi Lil Pump, qui a fait danser toute une génération de jeunes avec "Gucci Gang", mais qui a depuis complètement disparu. Mais selon lui s'il s'est éloigné de la musique, c'est à cause de la sorcellerie.

C'est lors d'un stream sur la plateforme Kick que Lil Pump est apparu, aux côtés du streamer Neon, avec une séquence dans laquelle il tente d'expliquer pourquoi il s'est mis en retrait de l'industrie musicale. Et l'une des explications qu'il avance, c'est le fait d'avoir vu trop de gens qui ont eu recours à la sorcellerie pour faire avancer leur carrière.

Les gens ont commencé à faire des trucs vraiment étranges. Genre, disons, de la putain de sorcellerie, ou des trucs de gogol. Ouais mec, je pense que tout le monde dans l'industrie l'a fait. Ils ont coupé des putain de têtes de poulet, et ont mis des photos à côté. Et moi j'étais, genre, je veux rien avoir à faire avec ça. Je n'avais jamais vu ça.

Il affirme ensuite avoir vu des gens, notamment de gros noms, être impliqués dans de la sorcellerie pendant leurs carrières, sans toutefois ne jamais citer aucun nom. Vu d'ici, ça ressemble surtout à une fausse excuse pour tenter d'expliquer pourquoi il a enchaîné les flops après 2019. Depuis, il a sorti deux projets, et pas mal de singles, mais aucun n'a réussi à intégrer ni le top albums, ni le top singles. Force à lui pour la suite de ses projets, on lui suggère de plutôt bosser sur la qualité des sons plutôt que sur les sortilèges s'il veut péter à nouveau !