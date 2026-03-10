Alors que Rihanna a été visée par une fusillade ce weekend, la suspecte a été interpellée et placée en détention. Une caution a été fixée et on en sait désormais un peu plus sur ses motivations.

Alors que tout se passe pour le mieux du côté de Rihanna, avec son chéri qui a réussi son retour dans le game, elle-même qui a remis les pieds en studio, son weekend a été foutu en l'air par une fusillade qui a éclaté à son domicile. Une assaillante a garé sa voiture devant l'entrée de la propriété et a tiré une dizaine de coups de feu à l'AR-15 sur le domicile familial de la chanteuse à Beverly Hills, Los Angeles. La suspecte interpellée hier a été placée en détention, la caution fixée à 10 millions de dollars, et certaines motivations pour son geste semblent apparaître.

La femme arrêtée par les autorités s'appelle Ivana Lisette Ortiz, âgée de 35 ans et visiblement déjà connue des services de police, puisqu'elle aurait déjà était arrêtée à l'âge de 33 ans. Avec une caution fixée à 10 millions, les autorités s'assurent que la jeune femme ne sortira jamais de prison avant que son procès ait lieu, car elle n'en a clairement pas les moyens. Le profil d'Ivanna est visiblement celui d'une femme instable, avec probablement des problèmes psychiatriques, puisque d'anciens messages postés sur les réseaux sociaux laissent très peu de doute sur le sujet :

@Badgalriri, t'es là ? Parce que j'attendais que ta tête de malade du SIDA vienne me dire les choses directement au lieu de parler dans mon dos et de faire genre que tu me cherches quand je ne suis pas là.

Fans have uncovered old Facebook posts from Ivana Ortiz — the woman who shot at Rihanna’s home in Los Angeles — where she has been calling Rihanna out for years and even threatened to kill her:



"@ badgalriri Are you there? Cause I was waiting for your AIDS 5-head self to say… pic.twitter.com/9dmI7fIc22 — Red Media (@RedMedia_us) March 9, 2026

Un message qui sonne clairement comme une menace, et en même temps, comme une crise de paranoïa, qui sont malheureusement très communes aux USA, notamment à cause des nombreuses drogues qui circulent. Mais Rihanna n'est pas la seule célébrité avec qui elle a essayé de rentrer en contact via les réseaux : elle a taggé Drake dans plusieurs messages, comme si Drizzy allait un jour lui donner l'heure, mais aussi Cardi B.

Tu ne peux pas me test, Cardi B. Tu es soi-disant occupée maintenant. Mais tu sais qui a l'outfit le plus mignon ce soir ? Tu sais qui est la plus mignonne ? C'est moi. Je suis la plus belle ce soir. Tu ne vas rien me faire. Tu ne vas pas venir m'emmerder ce soir.

En gros, on a affaire à une déséquilibrée, qui semble être en manque de reconnaissance de la part de la société, et qui a dû se persuader que les stars complotaient contre elle. Elle a donc décidé de se faire justice elle-même. Une folle de plus, et avec les armes en libre accès partout, voilà le résultat. Heureusement, personne n'a été blessé pendant la fusillade.