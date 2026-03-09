Les Flammes 2026 : les votes sont ouverts au public jusqu'au 21 mars

Si vous voulez donner de la force à vos artistes préférés, les votes pour la cérémonie des Flammes 2026 sont désormais ouverts pendant presque deux semaines.

On vous en avait déjà parlé au début de la semaine dernière : la cérémonie des Flammes est de retour pour une édition 2026 qui aura lieu le jeudi 23 avril. La "cérémonie des cultures populaires", comme elle se qualifie elle-même, récompensera les artistes qui ont rythmé l'année musicale précédente, et cette année encore, le jury va avoir du travail. C'est notamment pour cette raison que les votes sont ouverts au public. Et bonne nouvelle : ces votes sont ouverts à partir d'aujourd'hui et cette année, vous pouvez même voter via Spotify !

C'est l'une des grosses actus du jour : l'ouverture des votes pour les Flammes, qui se prolongera jusqu'au 22 mars. Des votes qui ont une particularité cette année, puisque vous pouvez voter soit sur le site officiel de l'évènement, accessible en cliquant ici, soit directement sur l'application Spotify puisque la plateforme de streaming est partenaire de l'évènement. La seule condition pour voter, c'est d'avoir plus de 13 ans.

Vous aurez le choix entre plus de 200 artistes et projets qui auront marqué l'année musicale 2025, et c'est l'occasion où jamais de faire entendre votre voix et de faire la propagande de votre artiste préféré de la manière la plus utile possible. Car on a souvent entendu, pour les cérémonies de récompenses, que les choix des artistes n'étaient pas bons. Cette année vous n'aurez plus d'excuses : c'est au public de se mobiliser pour envoyer de la force aux artistes, et tout ça combiné avec les votes du jury, nous donnera le résultat final. Ce qui devrait permettre une meilleure représentativité de l'avis du public.

On a hâte de voir cette cérémonie 2026 des Flammes, qui promet de réserver pas mal de surprises !