Booba trolle Oli sur son dernier morceau : "C'est pas un dégradé c'est une calvitie"

Alors que Bigflo et Oli sont en pleine promo pour leur prochain album, Booba en a profité pour balancer un gros taquet à Oli à propos de son niveau de rap.

Cela fait maintenant plusieurs semaines qu'on recommence à nouveau à entendre parler de Bigflo et Oli de manière assez régulière. Et c'est normal : les deux frères ont prévu de dévoiler leur nouvel album, "Karma", ce vendredi 13 mars. Malgré une promo un peu perturbée par la guerre au Moyen-Orient (les deux rappeurs étaient bloqués à Dubaï quelques jours), ils sont bien de retour en France et ont d'ailleurs déjà donné quelques interviews à plusieurs médias. Mais cette semaine, c'est Booba qui s'invite dans leur promo, et pas forcément parce qu'il leur veut du bien !

Les rapports entre Bigflo, Oli et Booba étaient plutôt chaleureux auparavant, Kopp a même participé au Rose Festival... Jusqu'à ce que Oli ait le malheur d'accepter un rôle de jury dans la prochaine saison de "Nouvelle Ecole". Depuis, les deux toulousains semblent être devenus des opps pour le Duc, qui a décidé de les clasher en story à propos de leur nouveau morceau "Focus", extrait de "Karma", dont le clip est sorti il y a 3 jours. B2O en a profité pour allumer Oli, après son couplet en mode kickeur très énervé :

Eh Oli Quel bail ? T'essaies de prouver quoi là ? Tu rappes bien, t'es technique mais pffff... Frérot, tranquille ! Tranquille (rires), on dirait tu veux... Qu'est-ce tu veux ?

On sent que Booba ne les déteste pas, contrairement à certains de ses autres adversaires. Il veut juste les troller et les titiller, et il en a d'ailleurs rajouté, toujours à propos du couplet d'Oli dans "Focus", en détournant une de ses structures de phrase : "C'est pas un morceau, c'est une menace, c'est pas un conseil, c'est une remarque", et ça continue comme ça pendant quelques mesures. Kopp a voulu tenter une attaque sur les cheveux : "C'est pas un dégradé c'est une calvitie".

Pas sûr que l'attaque sur la coiffure soit la plus intelligente pour Booba, mais en vrai, c'est plutôt drôle. L'avenir nous dira si Bigflo & Oli décident de répondre !