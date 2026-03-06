Tiakola victime de harcèlement sur son physique après ses apparitions à des défilés

Filmé à de nombreuses reprises lors de ses récentes apparitions à des défilés de mode, Tiakola a été ciblé par de nombreuses critiques sur son physique de la part d'internautes.

On croyait que le harcèlement en ligne sur le physique était une horreur qui était plutôt réservée aux femmes, qui en sont victimes depuis des décennies : trop minces, trop rondes, les internautes frustrés, prêts à tout pour deux likes qui les feront se sentir mieux dans leur misérable vie, trouvaient toujours un truc à dire pour rabaisser les femmes. Mais les hommes ont finalement droit eux aussi à leur dose de méchanceté de la part du FC Chômage et cette semaine, c'est Tiakola qui se retrouve ciblé par des critiques sur son physique.

Car cette semaine, c'est encore la Fashion Week à Paris. Oui, on sait, y a une Fashion Week toutes les deux semaines, mais ça c'est un autre sujet. Et pendant ces quelques jours, il y a de nombreux défilés organisés dans la capitale, des défilés auxquels Tiakola s'est rendu, en grand amateur de sape, et où il a été filmé. Des gens qui n'ont visiblement rien à faire de leur vie ont ensuite jugé rigolo d'attaquer l'artiste sur sa transformation physique : "Takilo", "Tiagrossi", "Tiakola la mayo", bref, vous avez saisi le délire.

On comprend la volonté des gens aux vies un peu médiocres de vouloir récolter 3 likes en faisant de l'humour, et en vrai il y a certains des messages qui sont drôles. Mais se mettre à si nombreux pour juger le physique de Tiakola, qui a l'air d'avoir pris à peine quelques kilos, c'est quand même d'une tristesse... D'autant plus qu'il a peut-être juste été à la salle, on sait pas, et on espère en tout cas que l'artiste prend tout ça à la légère et avec humour, car sinon c'est le meilleur moyen de dégoûter quelqu'un d'être un personnage public...