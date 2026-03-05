Jay-Z forcé de témoigner dans l'enquête sur Epstein ?

Alors qu'une grande enquête est en ce moment en cours aux Etats-Unis sur l'affaire Epstein, Jay-Z pourrait bien être forcé de témoigner, lui qui est cité à quelques reprises dans les fameux "fichiers Epstein".

Si l'actualité est désormais occupée par le conflit qui a éclaté au Moyen Orient, personne n'a oublié le mini-séisme provoqué dans le monde des riches par la dernière salve de publication des dossiers Epstein, en début d'année 2026. Un séisme qui n'a pas encore eu trop d'effets en France, même si ça commence tout doucement à venir (s/o Jack Lang). Par contre, aux Etats-Unis, une véritable enquête a été ouverte, et de nombreux témoins se succèdent pour témoigner devant la Congrès lors de la procédure. Une enquête pendant laquelle Jay-Z pourrait être forcé de témoigner.

Car oui, le nom de Jay-Z apparaît à quelques reprises dans les "fichier Epstein". Le rappeur et boss de Roc Nation est cité dans une sombre histoire d'une victime anonyme qui affirme avoir été droguée et violée à de nombreuses reprises, et pendant cette période, il lui serait arrivé de se réveiller dans une chambre avec Jay-Z et Harvey Weinstein... Et alors que l'enquête du Congrès sur l'affaire Epstein avance, Nancy Mace, élue républicaine de l'état de Caroline du Sud, a demandé publiquement à ce que Jay-Z vienne témoigner.

Dans un tweet, elle a en effet donné une liste de noms qu'elle souhaite voir témoigner lors d'une audition officielle, dans laquelle on peut trouver le nom de Shwan Carter, plus connu sous le nom de Jay-Z. Plusieurs choses à remettre dans le contexte cependant, après ce "call out" de la politicienne : Jay-Z n'a jamais été accusé officiellement de quoi que ce soit par la justice dans cette affaire. Il est simplement cité, par une source anonyme, ce qui ne pèse pas très lourd devant un tribunal.

De plus, s'il est si facilement visé par l'élue républicaine, c'est parce qu'il a longtemps été assez proche du parti démocrate (sans jamais y entrer cependant), et cette enquête Epstein est surtout, pour le moment, une occasion pour les Républicains de continuer à faire passer le camp démocrate, Bill Clinton en tête, comme des pédophiles satanistes, ce qui permet de détourner l'attention du fait que le nom de Trump est plus souvent cité dans les Epstein Files que celui de Jésus dans la Bible. Bref, ce qui devrait être une quête de vérité et de justice pour les victimes, se transforme en guerre politique assez moche, dont il ne sortira au final pas grand chose...