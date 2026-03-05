Kanye West : les appels au boycott se multiplient, même le maire de Marseille s'y met

On ne s'attendait pas à ce que la venue de Kanye West à Marseille déclenche une aussi grosse polémique, mais en même temps, c'est le genre de choses qui peut arriver lorsqu'on tient les propos tenus par Ye...

En 2026, Kanye West s'apprête à faire beaucoup, beaucoup parler de lui, par plein de moyens différents. A commencer par la sortie de son album "Bully", avec presque un an de retard sur les premières annonces, en espérant qu'il ait retiré les parties "IA" franchement dégueulasses qui figuraient dans les leaks de 2025. Mais aussi, comme souvent avec Ye, par des polémiques. Alors qu'il vient d'annoncer un concert au stade Vélodrome, à Marseille, les appels au boycott se multiplient, et même le maire de la ville affirme être contre sa venue.

On ne s'attendait clairement pas à ce que la venue de Kanye West à Marseille provoque des réactions aussi vives, mais d'un autre côté c'est clairement le genre de choses qui peut arriver lorsque vous faites tout le temps dans la provocation, que vous appelez un de vos morceaux "Heil Hit*er" et que vous tenez des propos ouvertement antisémites sur vos réseaux sociaux. Résultat : l'actuel maire de Marseille, Benoît Payan, s'est dit clairement opposé à la venue du rappeur à l'été 2026.

Je refuse que Marseille soit une vitrine pour ceux qui promeuvent la haine et le nazisme décomplexé. Kanye West n’est pas le bienvenu au Vélodrome, notre temple du vivre-ensemble et de tous les Marseillais.

Il est vrai que la ville de Marseille, et en particulier le stade Vélodrome, ont un passé antiraciste et anti-discriminations dont les Marseillais sont très fiers, et ils ont bien raison. En terme de symbole, accueillir le concert de quelqu'un qui disait il y a à peine deux ans qu'il "adorait Hitler", ça ne serait effectivement pas fou. Le maire de Marseille n'est d'ailleurs pas le seul à se révolter contre la venue de Kanye West à Marseille : Sébastien Delogu, candidat aux municipales et étiqueté LFI, a lui aussi déclaré sur ses réseaux sociaux que "Nazi West n'a rien à faire à Marseille".

— Benoît Payan (@BenoitPayan) March 4, 2026

D'un côté, on comprend parfaitement les prises de position de la part des élus, car quand on ne suit pas le personnage de près (et même quand on le fait d'ailleurs), il paraît évident que Kanye West est un énorme antisémite, provocateur, clairement pas le genre de personne qu'on veut dans sa ville. D'un autre côté, en tant que gens qui suivent le rappeur depuis plus de 20 ans maintenant, on a ici plus l'impression que cet antisémitisme est surtout un moyen d'attirer l'attention pour Ye, qui ne supporte pas que les médias arrêtent de parler de lui.

D'ailleurs, il s'est excusé auprès de représentants des communautés concernées. Evidemment, ça n'efface rien à ce qu'il a fait, les défilés avec des croix gammées, des skinheads,... Mais on a envie de croire en sa rédemption, s'il se remet à prendre ses médicaments.