Drake viré du tour bus de Lil Wayne car c'était un "blaireau" ?

D'après le réalisateur Adam Bhala Lough, au début de l'aventure Youg Money, Drake se faisait régulièrement dégager du tour bus de Lil Wayne car c'était un "blaireau".

Le rap vient de la rue, et même si, au fil des années, de plus en plus d'artistes ont réussi à s'imposer sans forcément venir de la street, on ne peut pas changer le fait que cette musique est profondément attachée aux quartiers où la vie est parfois difficile, que ce soit en France, aux USA, et partout ailleurs. Vous n'êtes pas obligés d'être un gangster pour rapper, mais vous devez connaître un peu la rue. Tout le contraire d'un Drake, par exemple, qui aura beaucoup souffert de ça toute sa carrière, lui qui est clairement un "golden boy", fils de musicien, acteur, à tel point qu'il était même rejeté du tour bus de Lil Wayne au début de sa carrière, car c'était "un gros blaireau" !

On croyait pourtant que les rapports entre Lil Wayne et Drake avaient toujours été plutôt bons, Weezy étant quelqu'un qui a le cœur sur la main, plutôt gentil (et même trop drogué pour être méchant), qui a ouvert toutes les portes du game à Drizzy. Mais la relation n'était visiblement pas aussi forte à leurs débuts, d'après le réalisateur Adam Bhala Lough, qui a réalisé le documentaire "The Carter" en 2009, et qui suivait Lil Wayne au moment de la sortie de "Tha Carter III". Lors d'une récente interview, il a révélé que Lil Wayne écartait Drake de son tour bus au début de leur relation :

La plupart du temps, quand je n'étais pas en train de tourner avec Wayne, qu'il finissait par disparaître, je traînais juste avec Tez Bryant, Mack Maine et Nicki Minaj. J'ai passé un peu de temps avec elle avant que Wayne ne fasse le Jimmy Kimmel Show, quand personne ne savait encore qui c'était, et ils n'auraient jamais laissé Drake monté dans le tour bus. C'était, genre, tellement un blaireau qu'ils ne voulaient même pas le laisser grimper dans le bus. Quand il a commencé à vendre des millions et des millions de disques, c'est devenu une histoire complètement différente. Mais il n'était pas autorisé dans le bus et il n'aurait pas voulu traîné avec eux, parce qu'il y avait de vrais membres des Bloods qui traînaient tout le temps autour de l'équipe. Et je suis sûr qu'il était un peu intimidé. Je l'étais aussi, mais ils étaient super cools avec moi. C'étaient des vrais Bloods, avec des armes sur eux. Genre, au cas où ça dérapait.

Un aveu assez drôle, mais qui peut être pris de plusieurs manières. D'une part, on doit rappeler que c'est assez tendance de vouloir clasher Drake ces dernières années, et que le réalisateur a sans doute voulu surfer sur la tendance en ressortant cette anecdote. Une anecdote qui semble toutefois assez réelle, mais là encore, plusieurs interprétations sont possibles. Par exemple, on peut penser que Drizzy ne voulait peut-être pas forcément traîner avec le reste du groupe, lui qui n'était pas dans le milieu du rap à la base. Il préférait peut-être se tenir loin des membres de gang, et des soirées full drogues de Lil Wayne, Nicki Minaj et compagnie, et quand on voit comment Weezy et Nicki ont (mal) vieilli, il n'avait peut-être pas tort !

Mais il est aussi possible que Drake était vu comme un gros blaireau, parce qu'il ne venait pas de la street, qu'il se comportait de manière bizarre, et que Lil Wayne ne voulait pas spécialement s'encombrer avec un gars qui était donc "un gros blaireau" sur son tour bus. Jusqu'à ce qu'il ne se mette à faire des millions avec le rap, et à ce moment là, tout le monde semble avoir retourné sa veste...