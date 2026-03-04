Booba : son tout nouveau palace de Miami à 14 millions

Booba vient d'acheter à Miami l'ancienne villa d'une légende du tennis Serbe, un beau bébé de 560 m², dont le prix s'élève à environ 14 millions de dollars.

Dans le rap, les artistes aiment bien se vanter à propos de leur "success story", et il faut avouer que nous aussi on aime bien ces histoires d'artistes qui ont commencé tout en bas, et qui ont fini sur le toit du monde, un peu à la Jay-Z. En France aussi on a droit à quelques belles histoires, de mecs venus des quartiers, qui ont acquis un vrai statut social grâce à la musique. Et celui qui en parle le mieux, depuis 30 ans, c'est Booba, qui vient d'ailleurs de s'offrir une incroyable villa à Miami, estimée à 14 millions de dollars.

L'ancien gamin du Pont de Sèvres vient d'acquérir un nouveau bien immobilier, et pour le coup, on peut dire qu'il se met bien ! L'information a été révélée par un compte Instagram qui répertorie les transactions immobilières les plus chères de la ville de Miami, et on peut dire qu'il y a de quoi faire dans la ville de Floride où résident beaucoup de riches et de stars. Et parmi eux, on compte évidemment Booba, qui vient de racheter une villa à une ancienne gloire du tennis serbe, Slobodan Zivojinovic, pour 14,2 millions de dollars US. Une demeure d'environ 560 m² située sur une sorte de presqu'île, à l'Est de Miami, avec piscine.

Le compte Instagram a également posté l'adresse entière de la villa, mais aussi quelques photos du bien, sur lesquelles on peut voir la piscine, le design assez moderne avec l'escalier en extérieur, la cuisine toute équipée et un salon qui a l'air bien confortable. Bravo à Booba pour réussir à s'offrir cette villa, alors même qu'on apprenait la semaine dernière, soi-disant, que Magali Berdah aurait fait saisir 40 millions d'euros sur sa fortune. Pour un mec qui vient de se faire saisir une grosse somme (on n'y croit pas tellement), on dirait que Kopp vit les choses plutôt bien !