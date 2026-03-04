Bigflo et Oli bloqués à Dubaï : "on est dans la m*rde"

A dix jours de la sortie de leur nouvel album, Bigflo et Oli se retrouvent bloqués à Dubaï à cause de la guerre, eux qui étaient partis tournés un clip au Népal.

La guerre, quand elle vous frappe, a souvent des conséquences qu'on ne soupçonne même pas, lorsqu'on vit dans un pays un peu éloigné de tout ça. Et les gens sont en train d'en faire la terrible expérience, avec ce conflit qui a éclaté au Moyen-Orient, et qui oppose l'Iran à Israël, les Etats-Unis, et tous leurs alliés. Un conflit qui a paralysé une bonne partie du trafic aérien mondial, dont le Moyen-Orient est une plaque tournante, et ça a notamment pour conséquence de "niquer" la promo de l'album "Karma", de Bigflo et Oli, qui se retrouvent bloqués à Dubaï !

Cela fait quelques jours qu'Internet se moque bien des influenceurs bloqués à Dubaï ou aux Emirats, qui sont nombreux à se plaindre que la France ne les rapatrie pas assez vite, même s'il y a aussi quelques exceptions comme Sadek qui disent qu'ils sont très bien là où ils sont. De toutes façons, ils ne risquent pas grand chose, l'Iran ne vise pas trop les civils des pays du Golfe, qui sont également plutôt bien équipés niveau défense, même s'il y a toujours des ratés. Et hier, c'est Bigflo et Oli qui faisaient le buzz, eux qui ont posté une story pour annoncer qu'ils étaient bloqués à Dubaï à cause d'une toute petite escale de deux heures.

Bon, on voulait pas trop en parler parce qu'on attendait un peu d'avoir les nouvelles, mais on est bloqués à Dubaï depuis 4 jours. Au départ, on était juste au Népal, on faisait un clip, le clip de "Karma". Pas de chance, on était en escale, et on s'est retrouvés bloqués à l'aéroport, donc là on est bloqués à Dubaï. Rien de très grave parce que voilà, on entend quelques bruits de missiles des fois mais on sent que c'est en sécurité, mais ça fait bizarre. Et ça nous met dans la merde, on est en promo, on avait des Popcorn, des trucs comme ça...

Les deux frères expliquent donc que tout va bien, mais que cette guerre qui les bloque à Dubaï vient complètement foutre en l'air la promo de leur nouvel album, "Karma", dont la sortie est prévue pour le 13 mars 2026. Une promo qui se passe d'ailleurs plutôt bien, avec leur "faux COLORS" organisé pour le clip de "44D" tourné chez Airbus, une initiative qui semble avoir fait beaucoup de bruit. On souhaite à Bigflo et Oli, ainsi qu'à tous les habitants des régions concernées, que ça se termine vite, sans trop de pertes civiles. Même si ce n'est pas le chemin que semble prendre le conflit pour l'instant...