Akon prend la parole sur le "sabotage" du projet Akon City

Akon est revenu sur ce fameux projet Akon City, qui a finalement été stoppé, et sur ce à quoi il a dû faire face lorsqu'il a essayé de mettre les choses en place.

Dans al vie, il n'y a que ceux qui ne font rien qui n'échouent pas. Tous les businessmen, les boss de la bourses, les entrepreneurs ont tous essuyé de nombreux échecs avant de trouver la recette qui leur convenait. Akon en sait quelque chose, lui qui a longtemps incarné une des plus grandes figures d'entrepreneur du rap US, quasiment au niveau d'un Dr. Dre ou d'un Jay-Z. Il s'était lancé dans un projet pharaonique, construire une ville futuriste et quasiment autonome au Sénégal, Akon City. Un projet qui aurait subi pas mal de sabotage.

C'est en 2018, après avoir vu "Black Panther", qu'Akon a décidé qu'il était temps de montrer l'exemple et de montrer au monde que l'Afrique était parfaitement capable de passer un cap et d'être à l'avant-garde au niveau technologique. Un projet avec de grandes ambitions, qui aurait été stoppé par le gouvernement sénégalais selon plusieurs sources, même si pour l'artiste, le projet Akon City a été victime de désinformation comme il l'explique en interview pour le podcast de Kid L :

J'ai arrêté de faire la promotion du projet, parce que je me suis rendu compte que plus j'en faisais la publicité, plus ça devenait populaire, et ça devenait une cible. L'Afrique fait partie de ces endroits où le système a été conçu pour la maintenir sous contrôle en raison de toutes ses ressources et de la manière dont ils peuvent les exploiter. J'ai commencé à voir où tout ça allait mener, donc j'ai dit : 'Ok, laissez moi juste me retirer de l'aspect marketing, en laissant le projet suivre son cours. J'ai réalisé que plus ils savaient ce que je faisais, plus le sabotage s'intensifiait. J'ai commencé à voir beaucoup de fake news sur le sujet, faites par des bots.

Akon fait notamment référence à tous ceux qui disaient que le projet n'allait jamais voir le jour, que les terrains avaient été saisis. Bref, quand on écoute l'interview, on a l'impression que le projet Akon City est encore en cours, pourtant Macky Sall, président du Sénégal, semble bien avoir annoncé la fin du projet, et la reprise en main par le gouvernement, qui va lui donner une direction complètement différente.

Aux alentours de 2022, Akon a aussi été ciblé par des accusations de la part de son ancien associé, qui disait que le Akoin, la cryptomonnaie qui devait être utilisée dans la ville, était une arnaque qui contenait tous les éléments d'une pyramide de Ponzi. Bref, beaucoup de rumeurs, peu d'infos fiables, pour un projet qui ne verra finalement jamais le jour, et c'est bien dommage...