T.I. envoie un 4ème diss track à 50 Cent, il ramène même son fils

T.I. s'est déchaîné contre 50 Cent, lui qui a sorti en tout 4 diss tracks destinés à son opps. Même le fils de T.I. s'est mêlé de l'histoire, en faisant référence à la mère morte de Fifty.

On ne s'attendait clairement pas à voir les choses dégénérer à ce point entre 50 Cent et T.I. Car d'un côté, Fifty est un énorme troll qui s'attaque à presque tout le monde juste pour passer le temps, et d'un autre côté, T.I. avait toujours fait le dos rond lors des attaques. EN amoureux de la compétition, il tente de lui proposer un Verzuz depuis des années, que Fifty refuse, mais depuis deux semaines, c'est parti en couilles. Et après la sortie d'un premier diss track, ça s'est emballé, et on en est maintenant à 4 morceaux dans lesquels le rappeur d'Atlanta insulte son collègue new-yorkais.

Un 4ème diss track avec une instru beaucoup plus trap, dans une ambiance beaucoup plus agressive, avec lequel T.I. montre toute l'étendue de ses skills en terme de changements de flow. Dans les attaques, on peut voir que Tip mentionne une affaire de violence envers une femme de la part de 50 Cent. Il faut aussi référence au fait que 50 Cent serait un "mangeur de sextoy", en ressortant une vieille photo dossier du boss de G-Unit, tout en continuant à dire qu'il est faible parce qu'il refuse de faire un Verzuz contre lui ou de répondre en musique, se contentant de faire des montages photo sur Instagram et d'insulter la femme de T.I.

Même le fils de T.I. a décidé de s'impliquer dans le clash, en dévoilant un diss track lui aussi, intitulé "Ms. Jackson", qui fait évidemment écho au titre classique d'Outkast, groupe légendaire d'Atlanta. Il a également fait plusieurs attaques via Instagram, en se demander ce que penserait la mère de 50 Cent de son fils si elle était encore vivante. Bref, un gros bordel, des diss tracks dans tous les sens, des attaques sur Instagram, et toujours pas l'ombre d'une réponse en musique de la part de FIfty, qui ne va probablement jamais descendre dans l'arène, lui qui affirmait sur ses réseaux qu'il n'avait "plus besoin de rapper", et que c'est uniquement ses ennemis qui voulaient le voir sortir des morceaux.