Lauryn Hill et le Wu-Tang Clan nominés au Rock & Roll Hall Of Fame

Deux figures légendaires du mouvement hip hop, Wu-Tang Clan et Lauryn Hill, sont nominés pour rentrer au Rock & ROll Hall Of Fame.

Alors qu'en France, les rappeurs galèrent toujours à faire reconnaître leur art comme quelque chose d'important, aux Etats-Unis, tout ça est accompli depuis très longtemps. La preuve : ça fait des décennies que des artistes de rap sont régulièrement nominés, et intronisés, au sein du célèbre Rock & Roll Hall Of Fame. Pourtant, nos artistes n'ont pas grand chose à voir avec le rock, mais ils incarnent eux aussi une certaine forme d'esprit rebelle qui casse les codes, et c'est pour cette raison qu'Outkast, DJ Kool Herc, 2Pac, ont réussi à y rentrer. En 2026, ça sera peut-être le tour du Wu-Tang Clan et de Lauryn Hill !

Car tous ces artistes viennent d'être nominés pour intégrer la promotion 2026 du Rock & Roll Hall Of Fame. En tout, 17 artistes, ou groupes, ont donc été nominés par le comité du R&RHoF et on y retrouve le Wu-Tang Clan, groupe mythique de la culture hip-hop, qui a inspiré quasiment tous les artistes new-yorkais depuis leur premier album, classique parmi les classiques, "Enter The Wu-Tang (36 Chambers)", qui a changé la face du game à jamais, grâce aux prods minimalistes de RZA et aux skills inimitables d'ODB, Method Man, Raekwon, Ghostface et les autres.

Lauryn Hill, elle aussi, est une artiste légendaire, qui aura marqué l'histoire à la fois avec les Fugees, pour un des plus grands albums de rap de tous les temps, puis en solo avec "The Miseducation of Lauryn Hill", qui est lui aussi un des meilleurs de cette période, avec une musicalité folle e tune véritable sensibilité dans les textes. Deux artistes/groupes légendaires qui ont parfaitement leur place dans un Hall Of Fame, mais qui devront donc se batailler, pour avoir leur place, avec d'autres stars comme Mariah Carey, Shakira, Jeff Buckley, Pink et quelques autres.

On espère vraiment que le Wu-Tang aura droit à sa place dans le Rock & Roll Hall Of Fame, eux qui viennent de perdre un de leurs membres emblématiques, le producteur Oliver "Power" Grant, décédé cette semaine.