Wu-Tang Clan : Oliver Grant, producteur historique du groupe, est décédé

Oliver "Power" Grant est décédé à l'âge de 52 ans. Il s'agissait du producteur historique du Wu-Tang Clan, dont il a produit l'intégralité des albums du groupe.

C'est un jour de deuil pour les grands fans de rap US, notamment du rap new-yorkais des années 90 : Oliver "Power" Grant est décédé, le 23 février, à l'âge de 52 ans. Un nom pas forcément connu pour ceux qui s'intéressaient uniquement aux morceaux qui sortaient, mais il s'agissait du producteur historique du Wu-Tang Clan, un des groupes les plus mythiques de l'histoire du rap, et il était d'ailleurs le producteur exécutif de tous les albums du groupe.

Plutôt discret dans les médias, il s'agissait d'une personnalité très respectée dans l'industrie musicale, notamment pour son étiquette d'entrepreneur, lui qui était notamment le CEO de la marque "Wu Wear", une des premières marques de merchandising créée autour des rappeurs, de leur propre initiative. Un vrai visionnaire en terme de stratégie commerciale, qui a aidé à asseoir l'image du Wu dans l'esprit de tous les amoureux du hip hop. Il était également acteur à ses heures perdues, lui qui a notamment participé au film culte "Belly", qui réunissait pas mal de tauliers du rap new-yorkais.

Plusieurs artistes impliqués dans le rap US ont réagi à l'annonce du décès, à commencer évidemment par les membres du Wu-Tang Clan, comme Raekwon ou Method Man. L'Homme Méthode a souhaité un bon voyage au paradis à son "frère", et DJ Premier, autre légende du rap new-yorkais (mais non affilié au Wu) a lui aussi réagi sous la publication. Tout comme Busta Rhymes a réagi sous la publication de Raekwon, preuve qu'Oliver Grant a marqué les esprits bien au-delà des membres du Wu-Tang Clan. On adresse évidemment nos condoléances à tous ses proches, et à tous ceux qui l'ont fréquenté ou qui ont été inspiré par l'entrepreneur.