Jolagreen23 bientôt de retour avec un nouvel album, "23 jours plus tard"

Jolagreen23 vient de dévoiler le nom, la cover, la tracklist, et la date de sortie de son nouvel album "23 jours plus tard".

Il y a des artistes qui ont clairement profité de 2025 pour passer un cap supplémentaire en terme de notoriété, et Jolagreen23 fait partie de ceux-là. Il faut peut-être moins de bruit qu'un La Mano ou un La Rvfleuze, mais le rappeur du 92 a encore renforcé sa hype. Présent dans le monde de la mode, il a également ses entrées auprès du PSG, et a surtout continué à mettre les gens d'accord avec ses performances au micro, clairement ce qu'il y a de plus important. Et pour ceux qui doutent encore, rendez-vous dans deux semaines, avec la sortie de son album "23 jours plus tard" !

Car oui, Jolagreen23 vient d'annoncer la sortie prochaine d'un nouvel album, nommé "23 jours plus tard". La date de sortie est fixée pour le 13 mars 2026, dans un peu plus de 2 semaines donc, et le rappeur a également dévoilé la cover du projet. On le voit seul, les pieds dans l'eau, dans un cadre qui ressemble à une plage sauf qu'on peut voir en arrière plan des barres d'immeubles délabrées, qui font sûrement référence au quartier, à moins que ce soit là simplement pour poser un cadre post-apocalyptique. L'album succèdera à "GOTY EDITION", sorti l'année dernière.

La tracklist a également été dévoilée, on sait que l'album comportera 23 titres, dont 3 featurings. Et si les noms des feats n'ont pas été révélés pour le moment, certaines rumeurs parlent d'un duo avec Tiakola, puisqu'une vidéo avec un morceau non sorti a pas mal tourné sur les réseaux. On vous tient au courant pour la suite des informations !