Lil Wayne ouvre un hôpital gratuit pour les sans-abris

Si la nouvelle génération se demande pourquoi Lil Wayne est toujours cité parmi les GOAT, voilà une des raisons : c'est un vrai bon gars, et c'est rare dans le rap US.

Il est un peu tombé en disgrâce ces dernières années, après un album "Tha Carter VI" qui n'était pas fou, quelques problèmes de santé notamment dû à ses consommations de substances pendant ses jeunes années, et des polémiques (justifiées) autour de l'attribution du show du Super Bowl à Kendrick Lamar l'année dernière. Mais Lil Wayne reste une grande légende du rap US, avec une carrière incroyable, une musique qui a influencé plusieurs générations de rappeurs et surtout, un cœur en or : il vient d'ouvrir un hôpital gratuit pour les sans-abris.

Une nouvelle qui n'a pas fait beaucoup parler d'elle dans la presse, avec quelques articles qui mentionnent cette actualité, qui remonte à quelques semaines déjà. Mais c'est bien réel : Lil Wayne a ouvert une clinique gratuite pour les sans-abris, ce qui est apparemment une grande première aux Etats-Unis, où le coût des soins exorbitant revient souvent dans le débat publique. L'endroit a été nommé Lil Wayne Soul Humanity Health Center, en hommage au rappeur. L'établissement est situé à Los Angeles.

Entre ça, et le fait qu'il se soit longtemps fait arnaquer par Birdman sur certains de ses albums (l'histoire a failli se finir au tribunal), on peut dire que la préoccupation première de Lil Wayne n'est clairement pas l'argent. Et ça, c'est une raison de plus pour lui donner le respect qu'il mérite !