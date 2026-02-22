Ja Rule affirme qu'il ne se réconciliera jamais avec 50 Cent et Tony Yayo, malgré ses excuses pour l'incident de l'avion.

La hache de guerre ne sera pas enterrée. Même si le ton est plus posé qu’à l’époque des clashs enflammés, Ja Rule l’assure : il n’y aura ni réconciliation avec 50 Cent, ni rapprochement avec Tony Yayo.

Interrogé par TMZ à New York, le rappeur new-yorkais s’est montré lucide, presque philosophique, sur une rivalité qui dure depuis plus de vingt ans.

« Dans la vie, on a parfois des ennemis, et c'est normal. On ne peut pas être ami avec tout le monde… Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligés d'être en guerre. On peut être en désaccord sans être en conflit. »

Une déclaration qui résume parfaitement sa position actuelle : pas d’amitié, mais pas de guerre ouverte non plus.

Une altercation qui relance les tensions

Ces propos interviennent quelques semaines après la diffusion virale d’une altercation tendue avec Tony Yayo et Uncle Murda à bord d’un vol de la compagnie Delta Air Lines.

La vidéo, massivement relayée sur les réseaux sociaux, montre les deux camps échanger des insultes, ravivant instantanément l’attention autour de leur rivalité historique.

Si Ja Rule campe sur ses positions concernant ses rivaux, il a néanmoins reconnu avoir mal géré la situation publiquement.

« Je ne suis pas fier de mon comportement… Je suis un homme adulte, bientôt grand-père, et je regrette que cette vidéo de moi ait circulé. Je veux que les gens sachent qu'en fin de compte, je reste un homme et que je ne lâcherai rien. Je ne cherche pas les ennuis. »

Un message clair : maturité, mais détermination intacte.

“Nous avons la responsabilité d’être des gentlemen”

Invité sur le plateau de l’émission Today, Ja Rule est revenu sur l’incident avec davantage de recul. Conscient de son statut et de son influence, il insiste sur la responsabilité des figures du hip-hop.

« Nous avons la responsabilité d'être des gentlemen. Le manque de respect n'a pas sa place, mais il y a aussi… une façon de se comporter. »

Des mots qui contrastent avec l’image explosive des années 2000, période durant laquelle la guerre entre Ja Rule et 50 Cent dominait la scène rap new-yorkaise.

Une rivalité vieille de plus de vingt ans

Le conflit entre Ja Rule, 50 Cent et Tony Yayo remonte au début des années 2000, à l’apogée de la scène new-yorkaise. À coups de diss tracks, d’interviews assassines et de confrontations publiques, cette opposition est devenue l’un des beefs les plus notoires et persistants de l’histoire du hip-hop.

Si les années ont passé, les positions semblent figées. Aujourd’hui, Ja Rule ne cherche ni confrontation ni réconciliation.

Sa ligne est simple :

pas d’amitié forcée, pas de guerre inutile — mais aucun compromis sur le respect.