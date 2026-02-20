Le Motif dévoile combien d'argent rapporte un stream

Le Motif continue à expliquer les rouages de l'industrie de la musique sur son compte Instagram et cette fois, il s'attaque aux rémunérations liées au streaming.

Le fonctionnement de l'industrie musicale est plutôt compliqué, et certaines infos sont également un peu cachées au grand public, pour ne pas trop démystifier le métier d'artiste, ne pas dégoûter ceux qui voudraient se lancer. Et ça permet également de maintenir certains artistes dans l'ignorance afin qu'ils se contentent de leur part du gâteau sans chercher à avoir plus. Mais depuis quelques jours, le producteur Le Motif est déterminé à tout dévoiler, et cette semaine il a décidé de s'attaquer au fonctionnement des plateformes de streaming, en dévoilant combien rapportait un stream à un artiste.

Comme on pouvait s'en douter, un stream rapporte en soi très peu d'argent, et c'est normal. D'après les informations révélées par Le Motif, un stream rapporte 1,23 cts d'euro. Une somme à prendre avec des pincettes, puisque toutes les plateformes ne rémunèrent pas à la même hauteur ceux qui publient des sons sur leur support. Il déroule ensuite en expliquant le fonctionnement, avec la plateforme qui prélève 30% sur ces 1,23 cts d'euros. Puis c'est la SACEM qui vient prélever un pourcentage, avant que le distributeur prélève lui aussi son pourcentage (30% dans son exemple), puis c'est au tour du producteur, qui prélève, d'après Le Motif, 80% sur ce qui reste.

Au total, d'après son calcul, un stream génère, pour le rappeur, 0,0011 euros avant impôts. Il conclut son explication en disant qu'avec un disque d'or, la mama n'est pas à l'abri. Evidemment, il a raison sur les grandes lignes. Mais tout n'est pas figé, et c'est aussi à l'artiste de négocier tous ces pourcentages avec son producteur, son distributeur, quand tout ça est possible évidemment. On a aussi entendu parler d'artistes qui négocient leurs pourcentages directement avec les plateformes de streaming, mais ça, pour le coup, ça doit être réservé uniquement à des poids lourds comme Drake ou Taylor Swift.

On n'a pas assez d'informations en main pour vous dire si les chiffres annoncés par Le Motif sont exacts ou non. Par contre, ses explications ont clairement le mérite de montrer aux gens comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Et ça montre l'importance de négocier ses pourcentages avec ses producteurs, ses distributeurs, avec tout le monde. D'où l'importance de s'entourer d'avocats, ou de conseils juridiques et financiers, lorsque vous vous lancez dans la musique.

Clairement, ça rend tout le récit autour de la musique un peu moins magique, le fait de devoir s'entourer d'avocats dès le début. Mais c'est pour vous protéger !