Le procès de Naps pour viol avait lieu aujourd'hui, et les juges ont rendu leur verdict assez rapidement. Le résultat est sans appel : Naps est condamné à

C'était le dossier judiciaire brûlant de la semaine. Le rappeur Naps passait en jugement devant le tribunal de Paris pour une sombre affaire de viol, dans laquelle il est accusé depuis 2021. On rappelle brièvement les faits : le marseillais était visé par une plainte pour viol par une fan rencontrée en boîte de nuit au cours d'une soirée arrosée. D'après elle, le rappeur l'aurait violée pendant son sommeil. Alors que le parquet a requis 7 ans de prison contre l'artiste, le verdict vient de tomber, et Nabil Boukhobza (son vrai nom) a été condamné à 7 ans de prison avec mandat de dépôt.

Il devient donc le deuxième artiste de rap français à être condamné pour agression sexuelle ou viol, après Moha La Squale en 2024. La procédure a été extrêmement longue, puisque ça fait donc 5 ans qu'on attendait des suites judiciaires à cette affaire. Cependant, le procès, lui, aura été expéditif : commencé en début de semaine, les réquisitions du parquet sont tombées aujourd'hui et le jugement est ensuite passé en délibéré, quasi-immédiatement, ce qui est assez mauvais signe pour l'accusé en général. A la fin de la journée, le couperet est tombé : 7 ans avec mandat de dépôt, soit une peine qui semble plus lourde que celle infligée à Moha La Squale.

La carrière de Naps avait pris un petit coup d'arrêt après les accusations. S'il a évidemment continué à sortir des projets et des albums, avec également des single qui ont plutôt bien fonctionné, on le voyait évidemment beaucoup moins dans les médias. On rappelle que le rappeur est marié et père de famille, sa femme a d'ailleurs elle aussi été convoquée à la barre cette semaine. Une famille qu'il va donc devoir quitter pendant un certain temps. Pendant toute la durée du procès, le rappeur a continué à nier les faits, mais les témoignages de la victime et de son amie ont été assez éloquents pour faire condamner l'artiste.