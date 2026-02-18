Ray J : grosse inquiétude alors qu'il saigne des yeux pendant son concert

Le chanteur Ray J a provoqué une vive émotion avec sa dernière performance live, pendant laquelle on l'a vu chanter avec du sang sortant des yeux, et un pacemaker accroché à la poitrine.

Cela faisait un moment qu'on n'avait pas parlé de Ray J. Ceux qui suivent l'actualité du rap game depuis longtemps savent pourtant qu'il s'agit d'un personnage assez important de ces 20 dernières années, puisque c'est lui qui apparaît dans la célèbre sextape de Kim Kardashian. A côté de ça, c'est aussi un assez bon chanteur, derrière le tube "One Wish" notamment. Récemment, il a traversé de graves problèmes de santé, mais il vient surtout de choquer les fans lors de son dernier concert, pendant lequel il est apparu avec les yeux qui saignent et un pacemaker accroché à la poitrine.

Ray J donnait en effet un concert en Louisiane, à Shreveport plus exactement, à l'occasion de la Saint Valentin, lui qui est un chanteur de RnB adoré par la gent féminine. Sauf que plusieurs vidéos de sa prestation ont été publiées sur le net, et elles font froid dans le dos. Alors qu'il distribuait des roses à son public, on voit clairement du sang couler de ses yeux, cachés derrière ses lunettes. Plus tard, alors qu'il a fait tomber le haut pour exciter un peu la foule, on voit qu'un appareil semble accroché à sa poitrine, à moins qu'il ne s'agisse d'une énorme cicatrice, en tout cas, rien de très rassurant.

Des informations qui sont à recouper avec celles dévoilées par le chanteur pendant ces derniers mois. Ray J souffrirait en effet d'une énorme insuffisance cardiaque, son cœur ne fonctionnerait qu'à 25% de ses capacités. Une insuffisance qui serait due, toujours selon lui, à une consommation excessive de drogues et d'alcool pendant ses jeunes années. Il aurait également été opéré en janvier pour une grave pneumonie, ainsi que des douleurs thoraciques liées à son cœur. D'ailleurs, les médecins ne lui donneraient que quelques mois à vivre seulement, toujours d'après les déclarations du chanteur...

Une situation plus qu'alarmante, mais pas de quoi émouvoir sa manager, Melinda Santiago, qui a affirmé au média people que "ses artistes doivent continuer à faire leur boulot, qu'ils soient en train de saigner ou pas". On imagine que ce sera la première à dire qu'elle est peinée de sa mort quand ça arrivera, et à sortir des documentaires pour faire des thunes sur son dos...