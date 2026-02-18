Booba s'attaque à Inoxtag, mais sa réponse est violente

Booba est en feu et clash tout le monde. Mais alors qu'il a essayé de s'en prendre à Inoxtag, la réponse du créateur de contenu semble avoir choqué Internet.

On commence à avoir l'habitude de voir Booba s'en prendre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Notamment les autres rappeurs, qui, dès qu'ils commencent à se rapprocher un peu trop du sommet, subissent les foudres du boss du 92i. On l'a aussi vu s'en prendre aux "influvoleurs", planqués à Dubaï qui multiplient les arnaques, mais récemment, on l'a également vu s'attaquer aux "vrais" créateurs de contenus, comme Anyme, par exemple, ou Théodort. Hier, il a voulu balancer un tacle à Inoxtag, sauf que la réponse de ce dernier a été d'une violence qui semble avoir mis tout le monde d'accord.

C'est une passe d'armes un peu inattendue qui a vu le jour sur la page twitter du compte Youtube Replay, qui n'a absolument rien à voir avec le rap français. Alors que le média annonçait qu'Inoxtag se lançait dans un nouveau projet, sans en dire beaucoup plus, Booba a voulu tenter un tacle dont il a le secret en qualifiant ce futur projet de "projet de merde". Il ne s'attendait probablement pas à avoir de réponse de la part du jeune Inox, mais ce dernier a surpris tout le monde, en repostant tout simplement la cover du single "Seychelles", la dernière sortie en date de B2O, comme pour lui dire qu'il n'avait pas vraiment le droit de parler de "projet de merde" alors qu'il venait de sortir ce morceau qui ne fait visiblement pas l'unanimité.

🤯 𝗜𝗡𝗢𝗫𝗧𝗔𝗚 tease un 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗨𝗡 𝗔𝗡 avec des photos où il est 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗘̀𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗥𝗔𝗦𝗘́ du visage, et 𝗦𝗨̂𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗠𝗘̂𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗧𝗘̂𝗧𝗘 😭



👉 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗣𝗘𝗡𝗦𝗘𝗭 𝗔̀ 𝗤𝗨𝗘𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗝𝗘𝗧 ?



pic.twitter.com/qi5NOemWkF — Youtube Replay (@youtube_replay1) February 17, 2026

Les gens se sont alors déchaînés dans les commentaires, en affirmant que Booba s'était fait "ratio", et qu'il devrait avoir mieux à faire à presque 50 ans que de clasher des youtubeurs et de sortir des morceaux comme "Seychelles" ou "DD", qui sont, il est vrai, bien loin du rap tranchant qui a fait sa renommée. On ne sait pas trop où Kopp veut aller avec ses clashs envers des personnes qui n'ont rien à voir avec le game, il essaie peut-être de continuer à accaparer l'attention en vue de la sorite prochaine de "Blanco Nemesis". Mais si c'est pour finir par se faire clasher par des Youtubeurs de 20 ans, pas sûr que ce soit très productif...