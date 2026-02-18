Gunna aura droit à son documentaire sur Netflix : ça arrive bientôt

C'est la grande mode des documentaires sur les rappeurs en ce moment, et maintenant c'est au tour de Gunna d'avoir droit à son film sur Netflix !

Netflix semble s'intéresser à nouveau de plus en plus au rap, et c'est une bonne nouvelle. On se rappelle notamment de la série "The Get Down", lancée au moment où la plateforme commençait à devenir populaire, qui raconte la naissance du rap dans le Bronx. Depuis, les choses ont changé, et ce sont désormais les documentaires qui font le plus de buzz. Notamment celui sur Diddy, produit par 50 Cent, qui a battu tous les records lors de sa sortie fin 2025. Cette semaine, on apprend que c'est au tour de Gunna d'avoir droit à son docu sur la plateforme!

On se doutait que l'énorme buzz qui a suivi la sortie du documentaire sur Diddy allait donner des idées à d'autres créateurs de docu. Et c'est donc Gunna qui a pris les devants, en annonçant lui-même l'arrivée prochaine de son film sur Netflix, nommé "The Last Wun", sans toutefois dévoiler de date de sortie officielle. D'après les informations dévoilées par le média Kurrco, la sortie pourrait bien arriver rapidement, car Gunna avait réservé une salle à New-York pour la projection privée d'un documentaire en septembre dernier, ce qui voudrait dire que l'œuvre était quasiment terminée.

Un fait un peu étonnant : le nom de ce documentaire est le même que celui du 6ème album studio de Gunna, son tout dernier projet sorti chez YSL avant son départ. ON espère que cet album abordera d'ailleurs le sujet de ses liens avec Young Thug et YSL, histoire qu'on sache comment on en est arrivés là. Car si on remonte quelques années en arrière, les deux étaient inséparables et nous sortaient hit sur hit. Maintenant que le procès YSL est terminé et que Young Thug est sorti de taule, c'est la guerre, ils ne se parlent plus, et personne ne se souvient de l'album de Thugger, sorti il y a pourtant quelques mois à peine. Un vrai drame pour la scène d'Atlanta, sur lequel on espère donc avoir quelques explications grâce à ce documentaire.