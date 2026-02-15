Snoop Dogg : l'incroyable salaire touché pour son job de consultant aux Jeux Olympiques

Snoop Dogg n'est peut-être pas le meilleur sportif, mais il est probablement le gars le mieux payé de tous les Jeux Olympiques !

Ça fait maintenant un peu plus de dix jours que les Jeux Olympiques d'Hiver de Milan-Cortina ont commencé en Italie, pour une édition 2026 qui est assez prenante, avec de belles performances de nos athlètes français grâce auxquelles la France figure pour l'instant assez bien dans le classement. On peut dire que nos sportifs passent un bon moment, et ce ne sont pas les seuls : Snoop Dogg a été à nouveau embauché comme consultant pour la chaîne NBC, comme en 2024 lors des JO de Paris. Son salaire a d'ailleurs été dévoilé par la presse américaine et franchement, il se met bien !

Car vous vous en rappelez sûrement, Snoop Dogg était également consultant pour la chaîne d'info américaine à paris lors des Jeux Olympiques de 2024. Une fonction qui a fait le buzz : il était littéralement à la télé tous les jours, en train de s'amuser comme un ouf, avec des séquences qui ont fait le tour d'Internet. Et son salaire de consultant pour les JO de Paris a été révélé : il touchait 500 000 dollars par jour de JO, soit un total de 15 millions de dollars, en plus des vacances gratuites à Paris en plein été. Même si la météo était assez horrible, ça reste plutôt sympa.

Toujours d'après AllHipHop, le montant qu'il toucherait actuellement en Italie pour les Jeux Olympiques d'hiver serait au dessus de cette somme, même si pour le coup, les choses ne se passeraient pas aussi bien qu'à Paris. Plusieurs personnes présentes sur les lieux ont commencé à se plaindre de la manière dont agit son équipe de sécurité, qui n'hésite apparemment aps à malmener des journalistes et des fans sous prétexte d'assurer la sécurité de Snoop Dogg.